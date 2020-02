La FIFA eClub World Cup en trois temps

La FIFA eClub World Cup aura lieu du 7 au 9 février à Milan

La compétition fête sa quatrième édition en 2020

Retour sur les trois premiers rendez-vous

Quoi qu’il arrive, la FIFA eClub World Cup 2020™ restera dans les annales : en effet, un nouveau champion sera sacré à l’issue du tournoi.

Lauréat de l’édition inaugurale en 2017, Brondby IF avait défendu son titre avec succès l’année suivante. Toutefois, les Danois ne seront pas présents en Italie cette année. Le tenant du titre, KiNG eSports compte également parmi les grands absents de ce rendez-vous milanais.

Sur le plan individuel, « Tekkz » et « Nicolas99fc », partenaires l’an passé, représenteront deux équipes différentes. L’Anglais a rejoint Fnatic, tandis que l’Argentin défendra les couleurs du FC Bâle 1893 eSports.

Alors que la FIFA eClub World Cup 2020 se profile à l’horizon, FIFA.com se penche sur les enseignements des premières éditions.

2017 : Brondby IF s’adjuge le premier titre

L’édition inaugurale de la FIFA eClub World Cup a lieu à Londres, sous le nom de FIFA Interactive Club World Cup. Vingt-quatre joueurs représentant 19 clubs se retrouvent aux Sky Studios au mois d’août, pour une journée de compétition haletante.

Les sections eSport des plus grands clubs de la planète sont présentes pour tenter de décrocher le titre suprême : l’Ajax, le Paris Saint-Germain, Manchester City et River Plate ont tous fait le déplacement.

La finale entre « Rafsou » (Olympique Lyonnais) et « Marcuzo » (Brondby IF) tourne à l’avantage du second, qui empoche au passage un chèque de 10 000 USD. Vainqueurs des finales par consoles, les deux *gamers* sont également qualifiés pour la FIFA eWorld Cup™.

2018 : Les Danois frappent toujours deux fois

La deuxième FIFA eClub World Cup rassemble tous les grands noms du moment à Paris, en mai 2018. Cette fois, le tournoi se déroule sur deux jours et réunit 16 équipes de deux joueurs (un par console). Les 50 000 USD (dont 25 000 USD réservés au vainqueur) attirent des sections eSports de grands clubs, mais aussi des organisations spécialisées dans les compétitions numériques.

Hashtag Academy et Falcons eSports, au sein duquel évolue le futur champion du monde virtuel « MsDossary », terminent en tête de leurs groupes respectifs et s’affirment rapidement comme de sérieux prétendants au titre.

Mais au bout du compte, « Fredberg » et « Ustun » offrent à Brondby son second titre consécutif, après avoir dominé « Aero » et « Eisvogel » (Team Envy) en finale. Battus 4-1 lors de la première manche, les Scandinaves parviennent à inverser la tendance, grâce notamment à l’extraordinaire victoire (6-0) d’ »Ustun » sur « Aero ».

2019 : KiNG eSports monte sur le trône

La FIFA eClub World Cup revient à Londres en 2019. Seize équipes et 32 joueurs s’affrontent pour tenter de remporter le célèbre trophée, ainsi qu’une dotation de 100 000 USD. Le nouveau format propose des groupes de quatre équipes. Chaque match se compose désormais d’un duel sur PlayStation, d’un autre sur Xbox et d’une rencontre en 2 contre 2.

Les affrontements en 2 contre 2 sont utilisés pour départager les équipes lors des matches à élimination directe. La concurrence est si rude cette année que tous les quarts de finale nécessitent d’avoir recours à cette méthode.

Dijon FCO, emmené par « Herozia » et « Moolzn », crée la surprise et s’invite en finale, contre toute attente. Malheureusement, les Français n’auront pas l’occasion d’aller au bout de leur rêve.

Opposés à une véritable dream team composée de « Tekkz » et « Nicolas99fc » (qui occupent tous deux la première place du classement sur leurs consoles respectives), ils ne peuvent empêcher KiNG eSports de devenir la deuxième équipe à remporter la FIFA eClub World Cup.





Fifa