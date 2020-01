Pourquoi le Brexit n’inquiète plus les milieux d’affaires

Qu’y a-t-il au fond dans la tête des Britanniques avant de larguer les amarres? Beaucoup moins d’inquiétude que pendant la campagne du référendum de 2016, quand les opposants farouches au Brexit avançaient leur « Fear project », le projet de la peur. Il s’agissait alors de détailler les calamités qui allaient s’abattre sur le Royaume-Uni si la sortie de l’Union européenne était mise en œuvre. Nous y sommes. Et à constater l’ambiance du dernier Colloque franco-britannique qui s’est tenu les 17 et 18 janvier à Londres, toute peur a disparu, même parmi cette assemblée –patrons, politiques, économistes, éditorialistes… des deux pays– pourtant très majoritairement constituée de « remainers ».

Qu’est-ce qui a changé? L’économie britannique ne s’est pas effondrée (1,4% de croissance en 2019 et 1,4% attendu en 2020), la livre sterling a repris une tendance haussière (+8% en six mois face à l’euro), la City est rassurée sur sa prééminence financière, et l’Union douanière semble à portée de main. Reste à savoir dans quel état d’esprit l’équipe de Boris Johnson abordera les négociations. « Si les Britanniques arrivent avec une mentalité de flibustiers –ce qui peut leur ressembler–, cela se dégradera très vite », craignait le représentant d’un grand groupe financier européen.

Montrer que le pays a « repris le contrôle »

Un expert des discussions multilatérales le dit avec des mots plus diplomatiques: « Sur quels sujets le gouvernement veut-il montrer qu’il diverge de l’Union européenne? » Or, Boris Johnson n’a aucun intérêt à clarifier rapidement ses ambitions, ce qui explique l’ambiguïté du chancelier de l’Echiquier sur le sujet: Sajid Javid peut ainsi déclarer dans le Financial Times qu’ »il n’y aura pas d’alignement », que « nous ne serons pas dans une union douanière » –il faut montrer aux électeurs que le pays a « repris le contrôle »–, et en même temps confier en privé à la communauté du business qu’il n’y aura pas non plus de « Singapour au bord de la Tamise », figure pour évoquer un territoire sans règles aux frontières de l’Union européenne.

Alors où va-t-on « diverger », puisque c’est le mot à la mode? Dans les services financiers bien sûr: puisque la divergence est inévitable, feignons de l’organiser, prône la City, sûre de sa puissance : les prévisions apocalyptiques sur l’exil des banques ne se sont aucunement matérialisées, car comme dit le patron de l’une d’elles, qui a dispersé quelques envoyés à Francfort et Paris, « vous avez les capitales institutionnelles, nous avons les marchés »… En complément de cela, sur tout l’arsenal réglementaire, il pourra y avoir des velléités de faire cavalier seul, mais sur des aspects plutôt symboliques, comme les datas, l’intelligence artificielle ou la bioéthique…

Car, au fond, il n’est pas question de mettre en danger une économie dont 45% des exportations vont vers l’Union européenne, et qui est oxygénée par un flot continu de 1,7 million de camions transitant par le Channel. Comme l’a souligné un des acteurs déterminants de la scène britannique à ce colloque finalement rassurant: « Le problème des hommes politiques qui prennent parfois des positions suicidaires, c’est qu’ils doivent penser aux conséquences! »