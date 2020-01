L’OMS a déclaré l’état d’urgence internationale face à l’épidémie de coronavirus qui est apparue en Chine, fin décembre 2019. Le bilan s’alourdit de jour en jour et des centaines de cas se déclarent désormais à l’étranger, dont six en France. Risques de contagion, pistes de traitements, mise au point de vaccin… L’Inserm et l’Institut Pasteur poursuivent leurs investigations.





Sante magazine