Horoscope quotidien du Jeudi 30 Janvier 2020 pour Vierge

● Horoscope Vierge – Amour

Avec cette configuration astrale, vous allez voguer de surprise en surprise… et de dispute en dispute. Pourtant, loin de sortir traumatisé de cette crise, vous serez d’attaque pour refondre intégralement votre couple. Un spectaculaire retournement de situation à saisir ! Célibataire, vos relations amoureuses devraient vous procurer les plus vives satisfactions. Entreprenants, vous n’hésiterez pas à faire les premiers pas, si une personne vous plaît. Cette attitude conquérante vous réussira.

● Horoscope Vierge – Argent

Uranus vous préparera un mélange bien dosé d’inspiration et de sens pratique concernant vos affaires d’argent. Profitez-en pour réaliser les améliorations toujours bienvenues en ce domaine.

● Horoscope Vierge – Santé

Rien à signaler sur le plan de la santé. Employez-vous à sauvegarder votre bon équilibre physique. Respectez vos limites, cultivez un bon moral, et prenez l’air de temps en temps. Si vous vous sentez tout à coup bizarre, envahi par le pessimisme, luttez immédiatement contre cette tendance avec la dernière énergie. Surtout, ne négligez pas votre violon d’Ingres, qui s’avère une échappatoire indispensable.

● Horoscope Vierge – Travail

Ça bougera dans votre vie professionnelle, et des opportunités intéressantes se présenteront à vous. Soyez prêt à les saisir au vol, puis à les exploiter au maximum. L’hésitation ne devra pas être de mise.

● Horoscope Vierge – Famille

Il serait temps de vous occuper plus sérieusement de vos enfants, de prendre part à leurs soucis et à leurs projets. Grâce à l’appui de Mercure, les liens affectifs s’en resserreront et pourront conduire à une vraie complicité.

● Horoscope Vierge – Vie sociale

Psychologiquement, la planète Mercure vous orientera vers moins de matérialisme et vers plus d’idéalisme. De la sorte, vous serez nettement plus attentif à ce qui se passe autour de vous, aux grands courants qui agitent la société d’aujourd’hui. Délaissant pour un temps l’immédiat ou l’utilitaire, vous vous pencherez plus volontiers sur les grands problèmes de l’humanité et éprouverez peut-être l’envie d’apporter votre contribution à leur solution.

● Horoscope Vierge – Citation du jour

Mauvaise serrure attire le crocheteur (proverbe indien).

● Horoscope Vierge – Votre nombre de chance

279



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Vierge – Clin d’oeil

Ne soyez pas excessif dans vos jugements, et montrez-vous sincère dans vos propos.

● Horoscope Vierge – Fête à souhaiter

Aldegonde

Hyacinthe de Mariscotti

Martine