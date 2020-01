Horoscope quotidien du Jeudi 30 Janvier 2020 pour Lion

● Horoscope Lion – Amour

L’influence dans votre signe de Jupiter devrait avoir des répercussions très positives sur votre vie de couple. Plus entreprenant et plus communicatif, c’est vous qui donnerez le tempo, à plus forte raison si vous trouvez que votre histoire ronronne dans une douce routine. Cela devrait donner un nouveau souffle à vos relations conjugales ! Les rencontres ? Voilà un domaine où vous naviguerez à vue. En effet, soit vous aurez du mal à savoir ce que vous voulez, soit vous jetterez votre dévolu sur quelqu’un qui n’est pas libre.

● Horoscope Lion – Argent

Vous pourriez vous sentir freiné, retenu, limité, financièrement parlant. Rassurez-vous, vous ne manquerez de rien d’essentiel. Mais vous serez plus enclin à compter que d’habitude, et cela sera une très bonne attitude de votre part. Vous aurez parfaitement raison de vous montrer calculateur et prudent, de vous préoccuper de votre propre sécurité pécuniaire.

● Horoscope Lion – Santé

Avec Jupiter en aspect harmonique, vous serez plutôt gâté sur le plan santé, à condition de prendre un minimum de précautions. Au positif, cette planète vous réserve une excellente vitalité ; mais au négatif, hélas, quelques troubles du métabolisme digestif ou circulatoire sont possibles. Rien de grave, certes, mais mieux vaudrait proscrire les repas trop riches et faire surveiller votre cholestérol.

● Horoscope Lion – Travail

Pluton pourra provoquer un surcroît de travail ou, pour quelques-uns d’entre vous, des relations plus tendues avec vos supérieurs hiérarchiques. Tout ira bien et les choses rentreront rapidement dans l’ordre si vous restez calme et n’envenimez pas la situation en revendiquant maladroitement.

● Horoscope Lion – Famille

Vos proches seront en bonne forme et la vie de famille devrait, en principe, ne poser aucun problème. Chacun sera pris dans la routine de la vie quotidienne, qui par sa carrière, qui par ses études, sans grandes surprises.

● Horoscope Lion – Vie sociale

Rencontres passionnantes avec des personnes sortant vraiment de l’ordinaire. Loin des normes, des conventions, des règles établies, vous découvrirez de nouvelles formes de pensée, des modes de vie et des mentalités que vous ne soupçonniez pas. Et cette découverte vous enrichira en bousculant nombre de vos convictions ancrées.

● Horoscope Lion – Citation du jour

L’erreur est la règle, la vérité est l’accident de l’erreur (Georges Duhamel).

● Horoscope Lion – Votre nombre de chance

705



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Lion – Clin d’oeil

Prenez note des idées qui pourraient vous traverser l’esprit : elles sont intéressantes et pourront vous servir.

● Horoscope Lion – Fête à souhaiter

Aldegonde

Hyacinthe de Mariscotti

Martine