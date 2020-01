35 heures : faut-il travailler plus ?

La réforme des 35 heures est toujours explosive, vingt ans après sa mise en place. Faut-il travailler davantage ? La question fait encore débat. À l’époque, la réforme portée par Lionel Jospin et Martine Aubry a une philosophie : partager le travail comme un gâteau entre plus de Français. C’est-à-dire travailler moins pour avoir plus de travail.

La réforme des 35 heures a-t-elle vraiment créé des emplois ? Sur le sujet, des dizaines de rapports publiés sont contradictoires. Pour certains, 400 000 emplois ont été créés, et pour d’autres moins de 100 000 postes sont dus à une perte de compétitivité. Selon le bilan officiel de l’Insee, les lois Aubry auraient permis de créer 350 000 emplois. Pourtant, certains économistes libéraux s’interrogent. Car si dès la mise en place des 35 heures en 2000, la courbe du chômage descend, elle est repartie à la hausse un an plus tard.

