Horoscope quotidien du Mercredi 29 Janvier 2020 pour Lion

● Horoscope Lion – Amour

À la faveur de cet aspect de Pluton, vous comprendrez maintenant que vos sentiments conjugaux sont sincères et partagés. Evitez toutefois de prendre une décision définitive aujourd’hui car les influx planétaires dans leur ensemble n’y semblent pas tout à fait favorables. Célibataire, l’amour, plus fort que tout : tel sera votre credo. Et comme la vie est parfois bien faite, les planètes seront entièrement d’accord avec vous. Une complicité amicale pourrait prendre un tour plus passionnel et vous entraîner beaucoup plus loin que prévu !

● Horoscope Lion – Argent

Premier point qui va favoriser votre équilibre financier : le départ de la Lune qui, jusqu’ici, vous poussait à des dépenses importantes et impérieuses. Désormais débarrassé de cet impact, vous pourrez enfin améliorer votre pouvoir d’achat. Second élément favorable : l’influence de Vénus, planète bénéfique, pourra vous valoir un petit coup de chance et favoriser les bonnes affaires.

● Horoscope Lion – Santé

Positif et plein d’énergie, vous serez partant pour toutes les aventures, y compris les plus risquées. Sans vous empêcher d’agir, il faudra néanmoins prendre garde aux emballements excessifs.

● Horoscope Lion – Travail

Malgré des complications imprévues, vous serez décidé à mener à terme les projets que vous avez mis sur pied. Votre détermination sera payante grâce au concours de Mars. Félicitations !

● Horoscope Lion – Famille

Le bel aspect de Jupiter décuplera votre désir d’améliorer le bien-être des vôtres. Vous aurez la possibilité de réaliser d’excellents placements et de consolider les finances familiales.

● Horoscope Lion – Vie sociale

Il pourrait se présenter en cette journée une occasion de resserrer les liens avec une personne susceptible de vous aider. Soyez attentif à ne pas rater le coche. Sachez que la même chance ne passe généralement pas une seconde fois dans une vie et que « Jupiter lui-même ne peut retrouver l’occasion manquée » (Phèdre).

● Horoscope Lion – Citation du jour

Le travail de la pensée ressemble au forage d’un puits ; l’eau est trouble d’abord, puis elle se clarifie (proverbe chinois).

● Horoscope Lion – Votre nombre de chance

562



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Lion – Clin d’oeil

Imposez-vous des règles de conduite précises.

● Horoscope Lion – Fête à souhaiter

Gildas le Sage