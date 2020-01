Horoscope quotidien du Mercredi 29 Janvier 2020 pour Cancer

● Horoscope Cancer – Amour

Célibataire, vous pourrez amorcer une liaison tout à fait en dehors des conventions, mais vous vous empresserez de rentrer dans le rang. Osez vivre à votre guise, sans vous laisser arrêter par la peur du qu’en-dira-t-on. Les liens tissés aujourd’hui auront une issue positive. Si vous vivez en couple, le bonheur sera au rendez-vous, à condition que votre conjoint ou partenaire soit d’humeur aussi câline et même coquine que vous, bien sûr !

● Horoscope Cancer – Argent

La planète Neptune pourra vous souffler des idées financières déraisonnables. Si vous avez envie de prendre des risques, demandez au moins l’avis de personnes compétentes. Vous pourrez alors faire des choix intéressants.

● Horoscope Cancer – Santé

Cette fois, vous serez habité par un punch du tonnerre. Mais même si Uranus, mal aspecté, vous souffle des comportements impulsifs, évitez de prendre des décisions à l’emporte-pièce que vous risqueriez de regretter rapidement, sans forcément pouvoir revenir en arrière. Ainsi votre vitalité ne s’en portera que mieux.

● Horoscope Cancer – Travail

Vous vous épanouirez dans le travail d’équipe, qui vous donne une plus grande confiance en vous-même. Mais méfiez-vous de votre excès d’humilité, qui vous condamnerait à demeurer toujours dans l’ombre.

● Horoscope Cancer – Famille

Vos relations avec vos proches devraient se dérouler dans un climat facile et sans surprise. Même chose pour tout ce qui concerne votre domicile : vous pourrez dormir sur vos deux oreilles. Mais la présence de Saturne, qui concerne plus particulièrement les relations avec les frères et soeurs, pourra valoir à certains d’entre vous quelques difficultés liées à ces derniers.

● Horoscope Cancer – Vie sociale

Ne reprochez pas une bévue commise par étourderie à celui qui est déjà si malheureux de l’avoir faite. Soyez compréhensif. Et faites attention pour ne pas tomber dans le même fossé vous-même, car il peut arriver que « tel qui rit vendredi dimanche pleurera » (Racine).

● Horoscope Cancer – Citation du jour

La femme, comme le chat, a neuf vies (J. Heywood).

● Horoscope Cancer – Votre nombre de chance

440



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Cancer – Clin d’oeil

Gardez bien en tête vos objectifs ; ne vous dispersez pas à la légère.

● Horoscope Cancer – Fête à souhaiter

Gildas le Sage