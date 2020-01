Prix Lumières 2020 : le palmarès

© Le Pacte Tous droits réservés

Il y avait comme un petit air de pré-César à l’Olympia à Paris hier soir, où le gratin du cinéma français s’était donné rendez-vous pour la 25ème cérémonie des Prix Lumières. Diffusée pour la première fois sur Canal + en clair et en direct, cette soirée festive organisée par l’Académie des Lumières était présentée par Isabelle Giordano et présidée par une autre Isabelle … Huppert pour cet emploi honorifique.

Composée de 130 correspondants de la presse internationale représentant plus de quarante pays, l’association a rendu deux hommages spéciaux : au réalisateur franco-grec Costa-Gavras pour sa contribution au rayonnement mondial du cinéma français, ainsi qu’à l’acteur et réalisateur italien Roberto Benigni, lauréat vingt-et-un ans plus tôt du Prix Lumières du Meilleur Film étranger pour La Vie est belle.

© Le Pacte Tous droits réservés

Meilleur Film : Les Misérables de Ladj Ly

Meilleure réalisation : Roman Polanski pour J’accuse

Meilleure actrice : Noémie Merlant dans Portrait de la jeune fille en feu

Meilleur acteur : Roschdy Zem dans Roubaix une lumière

Meilleur scénario : Les Misérables par Ladj Ly, Giordano Gederlini et Alexis Manenti

Meilleur Documentaire : M de Yolande Zauberman

Meilleur Premier film : Nevada de Laure De Clermont-Tonnerre

© Le Pacte Tous droits réservés

Meilleure Coproduction internationale : It must be heaven (Palestine) de Elia Suleiman

Meilleure révélation féminine : Nina Meurisse dans Camille

Meilleure révélation masculine : Alexis Manenti dans Les Misérables

Meilleure image : Portrait de la jeune fille en feu – Claire Mathon

Meilleure musique : Adults in the Room – Alexandre Desplat

Meilleur Film d’animation : J’ai perdu mon corps de Jérémy Clapin





Critique film