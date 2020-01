Municipales 2020 : à Paris, “le Marais gay est en train de mourir”

Dans le quartier du Marais touché par la spéculation immobilière et le tourisme de masse, de plus en plus de petits commerces et de bars gays historiques sont forcés de mettre la clé sous la porte. En témoigne le départ de la célèbre librairie Les Mots à la bouche, s’attriste The Guardian.







Source link

Partager cet article: Tweet

Plus