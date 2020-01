Des tests réalisés par l’UFC-Que Choisir en ce qui concerne la sécurité des chargeurs de smartphones montre que les produits les plus dangereux, plus de la moitié des modèles testés, présentent de graves manquements au niveau de la conception, du choix des matériaux et de la réalisation. Ces chargeurs défectueux constituent une menace pour les consommateurs, c’est pourquoi l’association a saisi la Répression des Fraudes pour procéder au retrait et au rappel de plusieurs modèles.





Sante magazine