VIDEO. « Bien des choses se sont fracturées dans notre société » depuis la marche de 2015, estime le rabbin Delphine Horvilleur

« Au moment des attentats de janvier 2015, on avait ressenti une république réunie. Cinq ans plus tard, tout cela ne s’est-il pas fissuré ? » demande Laurent Delahousse au rabbin Delphine Horvilleur, reçue sur le plateau du magazine « 20h30 le dimanche » (replay) du 26 janvier 2020.

« On est nombreux à avoir eu ce sentiment d’avoir vécu un moment extraordinaire de marche commune. Et pourtant, cinq ans plus tard, on est nombreux à percevoir que bien des choses se sont fracturées dans notre société », répond-elle.

« Ces combats ne peuvent être menés que côte à côte et ensemble »

« J’ai l’impression de faire partie d’une génération qui a fait de la lutte contre le racisme et contre l’antisémitisme des luttes conjointes, inséparables. C’était de l’ordre de l’évidence pour nous, mais aujourd’hui, on assiste malheureusement à une fracturation de ces combats. C’est comme s’il y avait des compétitions de narratifs, comme s’il fallait être dans des douleurs empathiques, pour les siens, pour sa famille », précise Delphine Horvilleur.

Comme si chacun s’enfermait dans son camp et s’opposait à l’autre ? « Oui. Qu’il n’aurait plus mal que pour les siens, que pour ses proches. Une phrase extraordinaire dit que rien de ce qui nous est humain devrait nous être étranger. Beaucoup de gens l’oublient aujourd’hui et s’imaginent que, quand on lutte contre l’antisémitisme, c’est comme si on oubliait d’autres combats. Ces combats ne peuvent être menés que côte à côte et ensemble ».