Trois qualifiés et une sacrée République de Corée 

La République de Corée, l’Arabie saoudite et l’Australie se sont qualifiées pour Tokyo 2020

Le niveau du Championnat U-23 d’AFC était relevé

Le Tournoi Olympique de Football Masculin aura lieu du 23 juillet au 8 août

Le Championnat U-23 de l’AFC regroupant 16 équipes, a rendu son verdict : la République de Corée, l’Arabie saoudite et l’Australie vont rejoindre le Japon, pays hôte, au Tournoi Olympique de Football Masculin, Tokyo 2020.

En mars dernier, 44 nations étaient entrées dans la course du tour préliminaire pour, au final, voir la République de Corée être couronnée pour la première fois au Championnat U-23 de l’AFC en Thaïlande. Pour sa quatrième édition, le tournoi faisait office de qualifications pour les Jeux Olympiques pour la deuxième fois de son histoire. Auparavant, les participants asiatiques devaient être décidés via des qualifications traditionnelles.

Preuve de l’équilibre des forces, seuls deux des huit matches à élimination directe ont été décidés par plus d’un but d’écart, et en phase de groupes, une seule des 24 rencontres a vu une équipe s’imposer par plus de deux buts.

En finale, la Corée du Sud a dû passer par la prolongation pour se débarrasser d’une Arabie saoudite déterminée. La veille, l’Australie avait décroché le troisième billet pour le Japon avec un succès 1-0 sur l’Ouzbékistan.

La surprise du tournoi restera l’élimination du Japon avant la phase à élimination directe. Certes, il lui manquait des éléments importants et il était qualifié d’office pour Tokyo 2020 en tant que pays hôte, mais les Nippons, qui comptent dix participations aux JO, ont terminé derniers de leur groupe derrière l’Arabie saoudite, la Syrie et le Qatar.

L’Ouzbékistan, à l’instar de son équipe A lors des récentes campagnes qualificatives pour la Coupe du Monde de la FIFA™, est passé tout près d’une participation à une compétition mondiale. Alors que la qualification était entre leurs mains à deux reprises, les champions d’Asie U-23 2018 se sont inclinés sur la plus petite des marges contre l’Arabie saoudite et l’Australie.



La République de Corée remporte le Championnat U-23 de l'AFC Korea Republic celebrate winning the 2020 AFC U-23 Championship.



Les qualifiés

La République de Corée présente le meilleur bilan parmi les nations de l’AFC puisqu’elle a participé à toutes les éditions des Jeux Olympiques depuis 1988, chez elle. Elle a signé un quasi sans-faute lors de la campagne qualificative à Thaïlande 2020 avec six victoires d’affilée et en encaissant des buts lors de deux matches seulement. Won Dujae, le milieu de terrain des Guerriers Taegeuk, a été élu Joueur du tournoi.

L’Arabie saoudite a fait preuve d’une grande discipline et d’abnégation au cours de cette campagne. Les garçons de Saad Al Shehri n’ont encaissé que deux buts, faisant d’eux la meilleure défense du tournoi. Les Saoudiens ont commencé par une victoire 2-1 sur le Japon et ont mis fin à une absence de 24 ans sur la scène olympique.

Malgré l’absence de plusieurs cadres, l’Australie s’est qualifiée pour la première fois depuis 2008, sous les ordres de Graham Arnold les deux fois. Nicholas D’Agostino a inscrit un magnifique but solitaire contre l’Ouzbékistan pour offrir aux Olyroos la qualification le jour de la fête nationale australienne.

Le saviez-vous ?

Deux équipes expérimentées : Le Japon et la République de Corée sont les deux équipes asiatiques les plus performantes au tournoi masculin des Jeux Olympiques après leurs troisième et quatrième places à Londres 2012. Les deux géants vont pouvoir peaufiner leurs statistiques sur leur continent.

Un classement serré : Cinq joueurs ont fini meilleurs buteurs du Championnat U-23 avec trois buts chacun : Zaid Al-Ameri (Émirats arabes unis) ; Nicholas D’Agostino (Australie) ; Islom Kobilov (Ouzbékistan) ; Mohammed Nassif (Irak) et Jaroensak Wonggorn (Thaïlande).

Et de deux ? L’Australie et la Corée du Sud ont toutes deux l’occasion d’imiter le Japon en qualifiant deux équipes de football pour Tokyo 2020. Les deux nations vont en effet participer aux qualifications du Tournoi Olympique de Football féminin pour l’AFC le mois prochain. Les deux premiers de chaque groupe s’affronteront ensuite en mars pour décrocher les deux places qualificatives pour Tokyo.





