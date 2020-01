Horoscope quotidien du Jeudi 23 Janvier 2020 pour Vierge

● Horoscope Vierge – Amour

Aucune menace planétaire à redouter dans le secteur couple. Vous devriez donc maintenir sans mal un climat agréable dans votre vie à deux, à plus forte raison si une escapade vient renforcer votre disponibilité. Pour vous, célibataires, voilà un contexte astral plutôt mouvementé, qui pourrait déclencher des surprises. Certains d’entre vous verront surgir un amour du passé, d’autres succomberont au charme d’un voisin de palier ou d’un collègue de bureau.

● Horoscope Vierge – Argent

Vous serez en mesure de réaliser d’excellentes transactions financières. Vous pourrez aussi améliorer vos ressources en gérant différemment vos finances. Attention tout de même aux imprudences possibles !

● Horoscope Vierge – Santé

Influences vénusiennes favorables et à votre corps et à votre esprit. Vous n’aurez aucun problème de santé cette fois – ni troubles digestifs, ni fatigue, ni risque de surmenage. Il faut reconnaître que quand votre moral est bon, tout va bien. Bonne continuation !

● Horoscope Vierge – Travail

Dans votre profession, la compétition sera rude. Vous vous donnerez du mal pour distancer vos concurrents, et vous aurez de grandes chances d’y parvenir. Mais vous risquez de gagner quelques ennemis irréductibles.

● Horoscope Vierge – Famille

Saturne mal aspecté ne provoquera aucune difficulté majeure, mais vous ne pourrez pas échapper à vos responsabilités familiales. Si vous avez des enfants, il faudra beaucoup vous occuper d’eux, quel que soit leur âge. Nombre d’entre vous auront également à veiller de plus près sur un parent âgé ou une personne plus éloignée de votre parenté.

● Horoscope Vierge – Vie sociale

Au cours de cette journée, tourbillonnante et brillante sous l’action de Mercure, la solitude et l’inaction seront vos pires ennemies. Pour vous sentir bien dans votre peau, vous aurez donc un besoin impérieux d’être entouré d’amis et de multiplier les activités. Festoyez, offrez une grande soirée, ou recevez vos copains à la bonne franquette : vous éprouverez ainsi le plus grand bien-être.

● Horoscope Vierge – Citation du jour

Aucune chose au monde ne fuit d’un pas plus léger que la vie (proverbe espagnol).

● Horoscope Vierge – Votre nombre de chance

318



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Vierge – Clin d’oeil

Soyez conciliant avec votre entourage, tant familial que professionnel.

● Horoscope Vierge – Fête à souhaiter

Banard

Barnard

Erémentienne

Ildefonse, archevêque de Tolède

Lufthilde