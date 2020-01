Horoscope quotidien du Jeudi 23 Janvier 2020 pour Scorpion

● Horoscope Scorpion – Amour

Pour les natifs solitaires, cette journée sera la promesse de rencontres sentimentales agréables, placées sous le signe de l’imprévu et de l’insolite. Mais les amours qui débuteront ce jour seront mouvementées, et il faudra beaucoup de patience et de persévérance pour les mener jusqu’au mariage. Vivant en couple, vous pourriez vous sentir rejeté ou mal aimé de votre conjoint ou partenaire. Et alors vous vous replierez sur vous-même, ce qui pourra se traduire par des douleurs cervicales et des migraines.

● Horoscope Scorpion – Argent

Sur le plan matériel, vous réussirez à trouver un excellent équilibre entre vos dépenses et vos rentrées d’argent. Mais méfiez-vous des opérations financières hasardeuses.

● Horoscope Scorpion – Santé

Soignez votre hygiène de vie. Ce qui vous réussira le mieux en ce moment sur le plan physique ? Les méthodes naturelles : manger de façon saine et équilibrée, bien dormir, pratiquer un peu de sport, et vous oxygéner le plus souvent possible. Cherchez à concilier vos obligations professionnelles et votre vie privée. Pour vous donner les meilleures chances d’y arriver, une règle sacrée : ne mélangez pas ces deux secteurs.

● Horoscope Scorpion – Travail

Avec Uranus en aspect harmonique, votre avenir professionnel s’annonce excellent. Vous n’aurez aucune inquiétude à vous faire au sujet de votre carrière. Continuez à travailler avec enthousiasme et méthode.

● Horoscope Scorpion – Famille

Avec Jupiter influençant le secteur famille, la plupart d’entre vous auront droit à des relations harmonieuses avec leurs proches, et à une ambiance conviviale et joyeuse chez eux.

● Horoscope Scorpion – Vie sociale

Essayez de faire preuve d’un peu plus de souplesse dans vos relations avec les autres. Comme tout le monde peut se tromper et que la vérité peut souvent présenter des facettes différentes, soyez plus nuancé dans vos affirmations et accordez à celles des autres suffisamment de considération. Dites-vous que « l’obstination et ardeur d’opinion est la plus sûre preuve de bêtise » (Montaigne).

● Horoscope Scorpion – Citation du jour

Maint amoureux d’un grain de beauté commet l’erreur d’épouser la fille entière (proverbe américain).

● Horoscope Scorpion – Votre nombre de chance

105



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Scorpion – Clin d’oeil

Entreprendre sans voir trop grand ni vous fixer d’objectifs inaccessibles, voilà un défi que vous devriez relever !

● Horoscope Scorpion – Fête à souhaiter

Banard

Barnard

Erémentienne

Ildefonse, archevêque de Tolède

Lufthilde