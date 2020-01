Horoscope quotidien du Jeudi 23 Janvier 2020 pour Sagittaire

● Horoscope Sagittaire – Clin d’oeil Fixez-vous un objectif et tentez de vous y tenir : suivre un régime alimentaire, renoncer à la cigarette, mettre de l’ordre dans votre vie…

● Horoscope Sagittaire – Vie sociale Pensez à élargir vos relations amicales ; le moment s’y prêtera bien. N’ayez pas en tête que les intérêts matériels. Ce sont les natifs du Verseau qui vous apporteront le plus sur le plan humain.

● Horoscope Sagittaire – Famille Si votre conjoint et vos enfants rêvent de calme à la maison, ils seront déçus ! Aussi exigeant envers vos proches qu’envers vous-même, vous les obligerez à se surpasser. La paresse et la facilité seront interdites !

● Horoscope Sagittaire – Travail Faites attention, dans votre travail, à ne pas miser sur des projets qui n’offrent pas assez de garanties ou sur des combinaisons plutôt douteuses, afin de rétablir votre situation. La réalité risque de s’avérer bien différente de ce que vous espériez. Soyez donc prudent et utilisez toute votre subtilité pour déjouer les pièges, les chausse-trappes et les peaux de banane.

● Horoscope Sagittaire – Santé Pour conserver ou retrouver votre bonne forme, faites de l’exercice, sans forcer, et diminuez vos rations alimentaires. Prenez un peu de repos de temps à autre au cours de la journée. Et souriez !

● Horoscope Sagittaire – Amour L’appui de votre conjoint ou partenaire, ses conseils avisés vous apporteront une aide précieuse. Vous en ferez bon usage. Vous vous sentirez plus proche que jamais de l’homme (ou la femme) de votre vie. Célibataire, certains conflits intérieurs engendreront des rapports quelque peu difficiles avec l’autre sexe, ce qui ne favorisera pas une vie affective harmonieuse. Essayez de résoudre ces conflits en vous livrant à un examen de conscience approfondi ou en sollicitant l’aide d’un psychologue ou psychiatre.

La vertu ne reste pas comme une orpheline abandonnée (Confucius).

En dehors de l’amour, un homme ne vit pas : il s’agite (Maurice Toesca).

Le mariage est comme une place assiégée : ceux qui sont dehors veulent y entrer, et ceux qui sont dedans veulent en sortir (proverbe chinois).

De quatre choses nous avons plus que nous ne croyons : des péchés, des dettes, des années et des ennemis (proverbe persan).