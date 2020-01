Horoscope quotidien du Jeudi 23 Janvier 2020 pour Lion

● Horoscope Lion – Amour

Le climat astral actuel se prête merveilleusement à la bonne entente conjugale ; profitez-en ! Tout sera plus facile si vous parvenez à bien vous entendre avec votre conjoint ou partenaire. Le fardeau de la vie sera ainsi beaucoup plus léger. Les Vietnamiens affirment qu’un couple uni serait capable, à lui tout seul, de vider la Mer de Chine ! Célibataire, vous, au moins, vous aurez une sacrée chance ! Comme la planète Vénus influencera votre thème ce jour, l’euphorie ne vous abandonnera pas. Vous serez particulièrement heureux en amour.

● Horoscope Lion – Argent

Côté finances, vous devrez vous imposer des restrictions et accepter de limiter au maximum les dépenses superflues. Il faut dire que le présent aspect de Saturne ne favorisera pas l’expansion matérielle !

● Horoscope Lion – Santé

Plus dynamique et tonique que jamais, vous ne tiendrez pas en place. La perspective de vous livrer aux joies du farniente ne vous excitera guère. Au contraire, plus vous multiplierez les activités, plus vous serez content. Comme le Soleil et Mars seront en position inconfortable, redoublez de prudence si vous pratiquez un sport à risque et ne vous imposez pas d’efforts excessifs.

● Horoscope Lion – Travail

Sur le plan professionnel, des opportunités intéressantes se présenteront à vous. Soit vous obtiendrez une promotion dans l’entreprise qui vous emploie actuellement, soit vous serez en mesure d’élargir votre horizon. De toute manière, le succès sera au rendez-vous.

● Horoscope Lion – Famille

Cette journée peut être plus difficile avec les enfants. Ne vous énervez pas pour un rien. Laissez vos chérubins vivre leurs propres expériences, car vous ne pourrez pas toujours prendre les responsabilités à leur place.

● Horoscope Lion – Vie sociale

Votre besoin de dévouement sera mis à l’épreuve. Si vos moyens ne vous permettent pas de voler au secours d’un ami en détresse, faites taire votre conscience trop exigeante. A l’impossible nul n’est tenu !

● Horoscope Lion – Citation du jour

Croire à la pitié d’autrui est aussi fou que de compter sur la flamme d’une lampe dans le vent (proverbe chinois).

● Horoscope Lion – Votre nombre de chance

912



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Lion – Clin d’oeil

Si vous avez causé du tort à quelqu’un, essayez de réparer votre erreur dans les plus brefs délais.

● Horoscope Lion – Fête à souhaiter

Banard

Barnard

Erémentienne

Ildefonse, archevêque de Tolède

Lufthilde