Horoscope quotidien du Jeudi 23 Janvier 2020 pour Cancer

● Horoscope Cancer – Amour

Le secteur amour sera en pleine effervescence, qui vous réserve de bien jolis cadeaux. La présence de Vénus devrait en effet placer l’amour au centre de vos préoccupations actuelles. Quant à Mars, il sera prêt à vous pousser sur les starting-blocks de la passion. Avec ce cocktail planétaire détonant, vous serez d’humeur amoureuse ; et côté câlins, ça devrait marcher. Les solitaires peuvent s’attendre à faire une rencontre décisive. Les couples s’épanouiront.

● Horoscope Cancer – Argent

Vous devrez être très prudent en ce qui concerne vos finances ; ne plaisantez pas sur ce sujet et surtout ne contractez pas de dettes. De nombreuses activités liées aux finances seront particulièrement favorisées cette fois, notamment le commerce et les voyages. Des transactions immobilières pourront enfin aboutir comme vous le souhaitiez.

● Horoscope Cancer – Santé

Vous êtes en ce moment protégé par Jupiter, astre de la chance, et ne risquez donc rien de grave côté santé. Mais Saturne a la spécialité de provoquer de petits problèmes de santé sans gravité mais agaçants. Ainsi, gare aux petits bobos, aux problèmes rhumatismaux, aux rages de dents, aux douleurs dorsales, foulures et entorses.

● Horoscope Cancer – Travail

Grâce à l’appui de trois gentils astres, vous prendrez aujourd’hui des initiatives professionnelles qui pourront surprendre plus d’un, mais qui seront fort heureuses et qui mèneront loin. Vos activités ne pourront que s’accroître encore.

● Horoscope Cancer – Famille

Dans votre vie familiale, paix et tendresse régneront. Si vous avez quelque chose sur le coeur, vous le direz nettement, ce qui pourrait déplaire, mais aura au moins l’avantage appréciable de clarifier la situation.

● Horoscope Cancer – Vie sociale

Vous n’avez pas que des amis, souvenez-vous-en, aujourd’hui plus que jamais. Soyez aussi discret et diplomate que possible. Il y a des occasions où il faut savoir dissimuler ses véritables sentiments.

● Horoscope Cancer – Citation du jour

Il faut se méfier des proclamations d’amitié autour d’une table (proverbe chinois).

● Horoscope Cancer – Votre nombre de chance

544



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Cancer – Clin d’oeil

N’oubliez pas que la foi peut soulever des montagnes.

● Horoscope Cancer – Fête à souhaiter

Banard

Barnard

Erémentienne

Ildefonse, archevêque de Tolède

Lufthilde