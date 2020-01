Horoscope quotidien du Jeudi 23 Janvier 2020 pour Balance

● Horoscope Balance – Amour

Deux astres d’une nature bénéfique auront cette fois un impact sur votre vie amoureuse. Le premier est Jupiter, qui va aider tous ceux d’entre vous qui sont mariés ou qui vivent en couple à instaurer un climat d’harmonie et de complicité avec leur conjoint ou partenaire. L’autre planète est Vénus. Son influx sera plus sensible pour les solitaires, qui pourront croiser l’amour cette fois. Mais Vénus pourra aussi provoquer des hésitations de part et d’autre.

● Horoscope Balance – Argent

Vous devrez faire preuve de sérieux et de rigueur dans la gestion de votre budget. Evitez également d’abuser des crédits, et sachez freiner vos envies de luxe. Certes, ce n’est pas un programme très réjouissant, pour vous qui aimez dépenser au gré de vos humeurs, mais c’est le prix que vous aurez à payer pour échapper aux soucis financiers démoralisants.

● Horoscope Balance – Santé

Avec cet aspect de Pluton, vous feriez bien de vous montrer un peu plus vigilant que d’habitude sur le plan santé. Vous ne risquez rien de vraiment grave, mais trop de négligence en matière d’hygiène de vie aurait des conséquences néfastes.

● Horoscope Balance – Travail

Journée de travail plutôt chargée, mais vos diverses tâches seront bien étalées. N’en profitez pas pour vous mettre d’autres obligations sur les bras. Trop, c’est trop, et la goutte fera déborder le vase.

● Horoscope Balance – Famille

Beaucoup de choix et de décisions reposeront sur vos épaules, car vous serez très sollicité par votre entourage familial. Mais vos épaules ne sont pas frêles et vous avez le dos large, c’est bien connu. Avec le soutien de Pluton, vous assumerez votre rôle vaillamment et avec bonheur.

● Horoscope Balance – Vie sociale

Bougez, rencontrez des gens, échangez des points de vue, faites-vous conseiller. Ce jour vous apportera des surprises heureuses, qui changeront peut-être votre façon de voir les choses sinon le cours de votre vie.

● Horoscope Balance – Citation du jour

C’est celui qui a cassé la noix qui l’apprécie le plus (proverbe arabe).

● Horoscope Balance – Votre nombre de chance

978



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Balance – Clin d’oeil

Soyez plus sûr de vous, tout en reconnaissant la valeur des autres.

● Horoscope Balance – Fête à souhaiter

Banard

Barnard

Erémentienne

Ildefonse, archevêque de Tolède

Lufthilde