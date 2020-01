Les Clippers toujours sur la piste de Thaddeus Young

Après le Los Angeles Times, c’est au tour de NBC Chicago d’annoncer que les Clippers sont toujours sur la piste de Thaddeus Young, l’ailier polyvalent des Bulls. Après s’être plaint de son rôle, l’intéressé fait son boulot, et son rôle s’est même accru dernièrement après la blessure de Wendell Carter Jr.

Cependant, les Clippers le suivraient de très près, et nos confrères rapportent qu’ils se sont même déplacés pour le voir jouer. Exactement comme l’an passé lorsqu’ils « scoutaient » Kawhi Leonard…

Cette fois, c’est bien moins important, mais on sait que les Clippers cherchent un 4/3 d’expérience et Thaddeus Young sait que son nom circule dans les coulisses.

« Je joue simplement au basket… Je suis un joueur des Chicago Bulls, et s’il doit se passer quelque chose, ça arrivera… J’ai conscience que c’est du business. Si je suis transféré, je suis échangé et je devrais partir dans une autre ville. Si non, je resterai ici avec mes frères, mes coéquipiers et on sera prêt à se battre. »

Un discours classique, même si l’ancien Pacer pointe ensuite le défaut principal de son équipe : l’incapacité à bien jouer pendant 48 minutes. « On est très déçu de continuer à perdre des matches. C’est difficile de gagner en NBA, et on doit en prendre conscience collectivement. On doit affronter la dureté du basket et profiter de chaque opportunité. On doit jouer plus dur que les adversaires. On ne peut pas bien jouer 38 à 40 minutes… Il reste un laps de temps de 8 minutes qui reste préjudiciable à l’équipe. »