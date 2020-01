Les Lakers rebondissent avec autorité du côté de Houston

Clint Capela contre sur LeBron Jammes et réalise une belle passe dans la foulée pour le 3-points dans le coin de PJ Tucker. Les Rockets prennent le meilleur départ avec James Harden qui marque de loin. Le King tenu à 4 points et 4 passes, les Lakers comptent sur leurs remplaçants pour rester à niveau, avec Quinn Cook et Kentavious Caldwell-Pope qui assurent. Russell Westbrook est à 10 points et Houston est à +7 après le premier quart (34-27).

Les Lakers sont à la traîne et LeBron James demande beaucoup la faute, mais l’obtient face à Ben McLemore puis face à James Harden plus tard. Houston reste devant grâce à Clint Capela au dunk, après un autre gros dunk de Dwight Howard sur son ancien parquet. Les Lakers reviennent mais restent encore derrière, James Harden s’occupe pour le coup de redonner de l’air à son équipe, d’autant que Danuel House Jr. sanctionne dans le coin.

Les Rockets sont au rendez-vous sur ce grand match, sérieux et appliqués. James Harden sert Russell Westbrook qui fait le décalage, avant de ressortir sur PJ Tucker dans son jardin, dans le coin, à 3-points. Houston est maître du jeu avec James Harden (17 points, 6 passes) et Russell Westbrook (22 points). En face, LeBron James est à 16 points et 5 passes mais Los Angeles est encore derrière (65-59).

JaVale McGee, le déclic Laker

La reprise est délicate, notamment pour Ben McLemore qui passe un sale quart d’heure et arrive à quatre fautes, la dernière sur un contact involontaire et Danny Green qui se ramasse. C’est même un festival de fautes offensives en ce début de deuxième mi-temps avec LeBron James et Kyle Kuzma en victimes. Les Lakers se rapprochent.

C’est JaVale McGee qui va faire le déclic, plaçant un contre sur PJ Tucker à 3-points et un autre face à Clint Capela qui partait au dunk à deux mains. LeBron James va conclure sur la relance et Los Angeles est repassé devant. Après un nouveau dunk puissant de McGee servi par James, LA prend les commandes. +9 à la fin du troisième quart (91-82).

Reparti aux vestiaires après un contact, Kyle Kuzma revient à l’action comme si de rien n’était, avec 8 points pour résister aux assauts de Russell Westbrook. Les Rockets vont tenter mais rapidement comprendre que tout roule pour les Lakers, qui récupèrent le ballon au rebond offensif avec Kuzma qui conclut, alors que Daniels a ouvertement ignoré Caruso tout seul sous le cercle. Qu’importe, Los Angeles est en contrôle et James Harden perd les pédales. Il inscrit bien le panier plus la faute mais Houston ne reviendra plus.

KCP intercepte et file au cercle, les Lakers reprennent +13. LeBron James peut aller se rasseoir avec ses 31 points et 12 passes, Los Angeles s’impose à Houston malgré 69 points du duo Harden – Westbrook (124-115).