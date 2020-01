Les Clippers bombent le torse pour éviter le piège des Pelicans

Derrick Favors est en rythme dans ce début de rencontre face aux Clippers : il marque 9 des 12 premiers points de son équipe. Ça risque par contre de faire juste pour tenir tête aux Clippers de Kawhi Leonard, qui dans le même temps inscrit 11 points sur les 19 de son équipe, toujours privée de Paul George. D’où l’importance du 11-0 de Lonzo Ball pour redonner l’avantage aux Pelicans. Montrezl Harrell apporte son énergie habituelle, et 9 points qui vont avec, mais le banc des locaux tient bon (35-33).

Un concours à 3-points, auquel tout le monde participe, fait exploser le score dès le début du deuxième quart.

Et quand les Pels font faute deux fois de suite sur Lou Williams derrière l’arc, le triple sixième homme de l’année marque ses six lancers. Le rythme est soutenu, les défenses sont restées à table en ce début d’après-midi, mais le trio Redick/Ingram/Ball permet à NO de faire un petit trou dans ce match débridé : le score est de 80-72 à la pause.

J.J. Redick rate le tir de l’égalisation au buzzer

Deux 3-points de JJ Redick et Braond Ingram font monter tout de suite l’écart mais Kawhi Leonard prend les choses en mains pour le ramener sous la barre des dix unités, malgré les efforts de Derrick Favors, parfait avec ses 19 points à 9/9 aux tirs. Le dernier MVP des Finals atteint les 30 points, devenant seulement le 3e joueur de l’histoire des Clippers, après World B. Free et Bob McAdoo, à le faire sur cinq matchs de suite, mais le « supporting cast » se résume à Landry Shamet, Montrezl Harrel rentrant lui au vestiaire soigner sa hanche. Les visiteurs limitent toutefois la casse avec 8 points de retard en fin de troisième, les Pels ayant laissé des lancers francs en route.

Huit points qui sont effacés par les Clippers en une minute, grâce aux cinq points de Lou Williams, qui remet la même après le temps-mort d’Alvin Gentry. Kawhi Leonard revient, Montrezl Harrel également malgré la douleur, et Los Angeles continue d’insister en attaque, tout en augmentant l’intensité en défense : les Pelicans sont au bord de la rupture. Les deux hommes sont impitoyables, mais les joueurs de la Nouvelle-Orléans ont du cœur et restent à deux possessions, jusqu’à même revenir à une seule sur un tir primé de Lonzo Ball à 79 secondes du terme.

Kawhi Leonard manque la cible derrière, mais Pat Beverley prend le rebond offensif et ressort pour Lou Williams, qui, plein de sang froid, plante de loin. JJ Redick lui répond, et « The Klaw » rate encore une fois son tir, sauf que l’arrière local ne transforme pas sa prière au buzzer : Los Angeles sort du piège (133-130) et se tourne vers Dallas pour une belle affiche qui aura lieu mercredi. Alors que les Pels enchaînent dès demain à Memphis.