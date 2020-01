« 13h15 le dimanche ». Le Mont-Blanc, un mythe éternel ? – France 2 – 19 janvier 2020

Point culminant de la chaîne des Alpes avec une altitude de 4 810 mètres, plus haut sommet d’Europe occidentale, le Mont-Blanc ne cesse d’attirer, d’impressionner, de fasciner… aussi bien l’amateur d’abîmes que le simple marcheur.

Cette montagne magique, située sur la frontière franco-italienne, entre le département de la Haute-Savoie, en France, et la vallée d’Aoste, en Italie, est le berceau de l’alpinisme. Elle fait rêver par sa beauté et son histoire.

Témoin du réchauffement climatique

Pour ce document signé Jean-Sébastien Desbordes, Matthieu Martin et Anthony Santoro, le magazine « 13h15 le dimanche« (Facebook, Twitter, #13h15) est allé à la rencontre de montagnards passionnés : des guides de père en fils, des alpinistes, ou des cristalliers explorant les entrailles du massif.

Ce mythe éternel, qui souffre aujourd’hui du réchauffement climatique, a été le théâtre de drames survenus sur ses pentes. L’un des plus poignants est celui qui a touché Jean Vincendon et François Henry, deux jeunes gens partis en 1956 pour son ascension hivernale… et qui n’en sont jamais revenus.

