Test Blu-ray : La vie scolaire

La vie scolaire



France : 2019

Titre original : –

Réalisation : Mehdi Idir, Grand Corps Malade

Scénario : Mehdi Idir, Grand Corps Malade

Acteurs : Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab

Editeur : Gaumont

Durée : 1h51

Genre : Comédie

Date de sortie cinéma : 28 août 2019

Date de sortie BR/DVD : 8 janvier 2020

Samia, jeune CPE novice, débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la ville de Saint-Denis. Elle y découvre les problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le quartier, mais aussi l’incroyable vitalité et l’humour, tant des élèves que de son équipe de surveillants. Parmi eux, il y a Moussa, le Grand du quartier et Dylan le chambreur. Samia s’adapte et prend bientôt plaisir à canaliser la fougue des plus perturbateurs. Sa situation personnelle compliquée la rapproche naturellement de Yanis, ado vif et intelligent, dont elle a flairé le potentiel. Même si Yanis semble renoncer à toute ambition en se cachant derrière son insolence, Samia va investir toute son énergie à le détourner d’un échec scolaire annoncé et tenter de l’amener à se projeter dans un avenir meilleur…





Le film

[3,5/5]

A l’image de La cité rose en 2013, La vie scolaire s’avère un rafraîchissant petit film « de banlieue » abordant les problématiques liées à l’école dans les quartiers dits difficiles. Avec beaucoup d’humour et d’énergie, Grand Corps Malade et Mehdi Idir tentent de réinjecter, sans angélisme ni caricature excessive, un peu d’espoir et d’humanité à un genre trop souvent tourné vers la provocation et le constat d’échec. Si on pourra certes arguer que certains de ses dialogues et/ou situations sonnent parfois un peu faux par moments, cela ne nuira finalement que peu à l’énergie et la sincérité de l’ensemble, qui s’avère vraiment drôle et attachant. Avec même, toutes proportions gardée, un petit côté « Spike Lee » à la française.

Ce sentiment est partagé par notre rédacteur en chef Pascal Le Duff. Vous trouverez ci-dessous un extrait de sa critique de La vie scolaire, écrite en août dernier à l’occasion de la sortie du film dans les salles françaises :

« Deux ans après Patients, Grand Corps Malade repasse derrière la caméra pour cette chronique sympathique. Il suit le parcours d’une femme enthousiaste dans l’exercice d’un métier qui la place à mi-chemin entre le corps professoral et leurs élèves. Zita Hanrot est solide et douce, juste, malgré les bons sentiments. Son principal partenaire est cet élève qu’elle soutient contre vents et marées, alors qu’il ne cesse de tendre le bâton pour se faire battre. Le portrait n’est pas angélique, son acharnement à pourrir la vie d’un prof étant montré sans détour. Ce personnage au bord de la dépression nerveuse aurait pu être caricatural mais il est le plus crédible dans ce qu’il reflète de la réalité de certains enseignants. L’humour des interventions d’un garçon mythomane ou d’un prof de sport au langage fleuri allège la naïveté parfois lourde. »







Le Blu-ray

[4/5]

Après avoir réuni 1,8 millions de français dans les salles obscures, La vie scolaire débarque en Blu-ray sous les couleurs de Gaumont, ce qui permettra aux retardataires l’ayant loupé dans les salles de rattraper leur retard dans des conditions optimales : le transfert du film est en effet assez sublime, la photo est magnifiquement rendue, les décors sont superbes et riches en détails, le piqué est d’une précision à couper le souffle… Un beau Blu-ray, assurément. Côté son, la galette nous propose un mixage DTS-HD Master Audio 5.1, qui fait le djaube sans souci, et prend vraiment toute leur ampleur durant les scènes les plus « musicales » (la fête, la re-création du morceau de Shurik’N…). Un superbe boulot d’encodage et de mixage. On notera également la présence d’un mixage stéréo en DTS-HD Master Audio 2.0, anecdotique mais probablement plus clair si vous ne bénéficiez pas de Home Cinema et visionnez le Blu-ray le plus simplement du monde sur votre téléviseur.

Rayon suppléments, on trouvera le clip de la chanson du film « Je viens de là », qui s’accompagnera de la traditionnelle bande-annonce.









Critique film