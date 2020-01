Présentation de l’emblème officiel

À neuf mois de la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA 2020™, qui se tiendra en Lituanie, la FIFA et le Comité Organisateur Local (COL) ont dévoilé aujourd’hui, 17 janvier 2020, l’emblème officiel de la compétition à l’occasion d’une cérémonie organisée au musée MO de Vilnius, la capitale du pays.

Tomas Danilevičius, président de la Fédération Lituanienne de Football (LFF), Edgaras Stankevičius, secrétaire général de la LFF, et Jaime Yarza, chef du département Compétitions de la FIFA, ont chacun pris la parole avant que l’emblème ne soit révélé dans un extraordinaire spectacle de lumières.

Reprenant deux des plus grandes fiertés des Lituaniens – leur cadre naturel et leur expertise technologique -, l’emblème rappelle à sa base les paysages luxuriants du pays, avec notamment des feuilles de chêne. Symbole de puissance et de longévité, le chêne pédonculé y fait l’objet d’un véritable culte depuis des siècles. À l’évocation des chênes s’ensuit celle des champs de céréales et des vertes prairies, reprenant les couleurs du drapeau national. La grande place accordée aux éléments naturels illustre la volonté du pays hôte de préserver son patrimoine.

La partie haute de l’emblème fait référence aux diverses technologies dans lesquelles la Lituanie occupe une place centrale. Les faisceaux laser pointant vers un terrain de futsal stylisé rappellent ainsi les réalisations du pays dans les domaines scientifique et technologique.

« Accueillir la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA est un bel accomplissement pour nous puisqu’il s’agit du plus grand événement footballistique jamais organisé dans le pays », a expliqué Danilevičius. « Les Lituaniens aiment le sport et nous avons hâte de leur faire découvrir cette discipline dynamique, comme nous avons hâte d’ailleurs de nous ouvrir au monde entier. »

« Nous sommes impatients d’être en Lituanie pour la Coupe du Monde de Futsal de la FIFA™ », a indiqué JeanFrançois Pathy, directeur des Services Marketing de la FIFA. « Cet emblème incarne parfaitement ce qu’est le futsal : une discipline moderne, dynamique et spectaculaire. Il ne fait aucun doute que les Lituaniens et les amateurs de futsal partout dans le monde vivront trois semaines inoubliables. »

Les vingt-quatre équipes participantes vont s’affronter dans les trois villes hôtes que sont Kaunas, Klaipeda et Vilnius. Le pays vivra un événement inédit à bien des égards. En effet, il s’agit non seulement de la première épreuve de la FIFA organisée en Lituanie, mais elle marquera aussi les débuts de l’équipe nationale dans la compétition. La dernière édition disputée en Europe a eu lieu en 1996 en Espagne.

La Coupe du Monde de Futsal de la FIFA, Lituanie 2020™ se déroulera quant à elle du 12 septembre au 4 octobre. Le calendrier des matches et les sites officiels seront communiqués par la FIFA en temps utile.

Pour suivre l’actualité de la compétition, rendez-vous sur FIFA.com. Les billets pour les matches de la compétition seront disponibles ici.



