prévenir les accidents domestiques dès l’école

À Saliès, dans le Tarn, une école primaire sensibilise tout particulièrement ses écoliers aux accidents domestiques. Une formatrice en gestes des premiers secours leur apprend à gérer des situations d’urgence. À prévenir le danger, aussi. S’il prend l’envie à son petit frère de boire du produit vaisselle, Léo saura comment réagir. « Il ne faut pas lui donner de l’eau, sinon ça remonte et ça rebrûle, il ne faut pas le faire vomir, il faut juste le laisser immobile et appeler les pompiers », informe Léo, en CM2.

L’objectif n’est pas de faire de ces CM2 des secouristes aguerris, mais pour devenir de bons citoyens, ils doivent acquérir certaines bases. « On est tous censés porter secours à des personnes en danger et l’enfant le sait très bien. Il va soit donner des conseils à l’adulte, soit intervenir et donné l’alerte », précise Émilie Thuriès, la formatrice.

