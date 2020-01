Mobilisation sociale, Ségolène Royal… Le « 8h30 franceinfo » d’Emmanuelle Wargon

Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, était l’invitée de franceinfo samedi 18 janvier 2020. (FRANCEINFO / RADIO FRANCE)

Emmanuelle Wargon, secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire, était l’invitée du « 8h30 franceinfo », samedi 18 janvier. Soirée au théâtre d’Emmanuel Macron perturbée, ambitions politiques de Ségolène Royal… Elle répond aux questions d’Aurélien Accart et de Jean-Jérôme Bertolus.

« Il faut retrouver la notion de base de respect », a réagi samedi 18 janvier sur franceinfo Emmanuelle Wargon, après la tentative d’intrusion d’une trentaine de manifestants dans le hall du théâtre des Bouffes du Nord, à Paris, alors qu’Emmanuel Macron et son épouse assistaient à la représentation de la pièce La Mouche vendredi soir.

« Le président a été interpellé quelques minutes et puis la représentation a repris. On peut ne pas être d’accord, c’est normal, je le comprends très bien, mais il faut retrouver le respect normal, de base, qui permet à une vie démocratique de s’exercer. Sinon, c’est quoi ? L’insurrection et une fois qu’on a renversé le gouvernement, le nouveau gouvernement arrive comment ? Par la volonté de qui ? », a interrogé Emmanuelle Wargon. « La démocratie c’est le pire des systèmes à l’exception de tous les autres, c’est Churchill qui disait ça. »

« Je constate tous les jours au ministère le décalage entre la parole qu’elle a portée et la réalité des actions », a également lancé Emmanuelle Wargon, à l’encontre de l’ex-ministre de l’Environnement Ségolène Royal. L’actuelle secrétaire d’État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire réagissait aux ambitions politiques de l’ancienne ambassadrice des pôles, qui a annoncé le lancement d’un think tank en vue de la présidentielle de 2022.

Ségolène Royal a participé à très peu de conférences sur les pôles, elle s’est très peu investie dans le contenu des dossiers. Emmanuelle Wargon à franceinfo

« Sur le fond, elle a fait beaucoup d’autres choses que défendre les pôles », estime Emmanuelle Wargon, jugeant que « finalement, ça rappelle la Ségolène Royal quand elle était ministre de l’Environnement ».

Principal sujet de critique : la centrale de Fessenheim (Haut-Rhin), dont un premier réacteur doit fermer en février (le deuxième en juin). « C’était une promesse initiale du président Hollande, qui n’a pas été en capacité de tenir sa promesse pendant son mandat. Une semaine avant la présidentielle de 2017, Ségolène Royal a signé un décret disant ‘on ferme Fessenheim’, sauf que ce décret était illégal car la procédure n’était pas engagée. Le décret a été annulé », rappelle Emmanuelle Wargon. « Aucun travail n’avait été fait sur le territoire. On a repris le dossier au fond, on a démarré un projet de territoire avec les élus. Finalement, c’est sous cette mandature que cette promesse sera tenue », affirme la secrétaire d’État.

Autre sujet de mécontentement : les contrats « Territoires à énergie positive » signés avec des collectivités locales. « Elle a signé énormément de contrats promettant de l’argent à des territoires partout en France, sauf que ce n’était pas financé. Il a fallu en urgence retrouver des marges financières pour honorer des promesses qui n’étaient pas financées », juge sévèrement Emmanuelle Wargon. « Donc oui, il y a un décalage entre le verbe et l’action. »

Retrouvez l’intégralité du « 8h30 franceinfo » du samedi 18 janvier 2020 :