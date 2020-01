Les Pacers gâchent la grande rentrée de Karl-Anthony Towns

Beaucoup, beaucoup de déchets des deux côtés pour ce « match retour » puisque les deux formations s’étaient déjà affrontées cette semaine. Domantas Sabonis pose toujours autant de problèmes à la défense des Wolves, pourtant renforcée par la présence de Karl-Anthony Towns. C’est d’ailleurs un peu Towns contre le reste du monde en ce début de match, et l’intérieur All-Star inscrit carrément les neuf premiers points de son équipe.

Côté Indiana, c’est Jeremy Lamb qui est chaud et il permet aux Pacers de signer un 9-0 pour creuser un premier écart (18-9). C’est un vrai match de séries et les Wolves répondent par un 7-0. Après douze minutes, Indiana est devant grâce à un bon passage d’Aaron Holiday (32-26). Evidemment, on enchaîne à nouveau avec une série, signée cette fois des Wolves avec un 9-0 conclu par Jordan McLaughlin. Le match s’équilibre et les Pacers ont beaucoup de mal à défendre sur les shooteurs adverses. C’est au tour de Robert Covington de planter de loin (45-45), et les Wolves passent même devant grâce à Andrew Wiggins.

T.J. Warren le métronome

C’est finalement T.J. Warren qui prend le match à son compte. Dans son style si reconnaissable, l’ailier des Pacers fait mal à la défense de Minnesota. Son agressivité et sa polyvalence font des merveilles, et Indiana se détache à nouveau (64-56). C’est encore lui qui trouve Goga Bitadze pour le dunk, et à la pause, Indiana mène de six points (67-61).

Au retour des vestiaires, Towns fixe bien ses pieds dans le ciment, et il décide frapper de loin. Du même endroit, il enchaîne les 3-points et Minnesota revient à une unité (83-82). Et lorsqu’il se fait contrer, il remet dedans pour redonner l’avantage aux Wolves (86-85). Comme en fin de première mi-temps, Indiana s’en remet à Warren qui est un vrai assassin silencieux. Sous son impulsion, Indiana reprend les commandes et retrouve ses six points d’avance (99-93).

Towns, à court de rythme, commence à le payer. Faute offensive, maladresse, oublis en défense… Les Pacers en profitent pour s’échapper (103-93). On pense qu’ils ont fait le plus dur mais les Wolves signent un 7-0 pour revenir au contact. Shabazz Napier est intenable et Josh Okogie fait mal par son agressivité. Résultat, les Wolves signent un nouveau 7-0 au meilleur des moments pour égaliser (114-114). Il reste deux minutes à jouer. La maladresse est de mise, entre les balles perdues et les shoots manqués. Finalement, c’est Brogdon sur un floater qui fait la différence à moins de 20 secondes de la fin. Les Wolves ont largement le temps d’égaliser. Napier loupe son 3-points mais Covington arrache l’entre-deux au rebond.

S’en suit une faute. Les Pacers ne sont pas encore dans le bonus, et ils récupèrent une touche. Holiday à la remise en jeu. Face à lui, Covington lui tourne le dos, et Holiday fait une « Pippen » en lui balançant la balle dans le dos. Les Pacers arrachent une 4e victoire de suite.