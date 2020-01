Lauri Markkanen doit davantage penser à lui en attaque…

Il y a quelques jours, Lauri Markkanen a confessé que son niveau de jeu était bien loin de ses attentes et de celles des observateurs. L’intérieur de Chicago déçoit semaine après semaine et son match contre Philadelphie n’est qu’un argument de plus à ajouter à ce constat.

Le Finlandais a terminé à 12 unités à 5/9 au shoot, ne marquant aucun point en seconde mi-temps, avec seulement deux petits shoots tentés. Insuffisant et symptomatique de sa saison.

« Oui, je dois être probablement plus égoïste », avance-t-il dans le Chicago Sun-Times. « Je dois prendre la balle et aller trouver des positions où je peux tenter ma chance 20 fois. Je suis un joueur d’équipe avant tout, donc je fais le nécessaire, mais dans le même temps je dois aussi évoluer à mon meilleur niveau. Je pourrais sans doute aller plus au cercle, être plus agressif. Je cherche mes positions mais je n’ai pas eu les opportunités. »

C’est un mal qui perdure puisque Markkanen a conclu quatre des cinq derniers matches avec moins de dix tirs tentés. C’est trop peu alors que Zach LaVine, qui frise les 30 points de moyenne en janvier, a besoin de renfort. Mais tout n’est pas uniquement de sa faute. Ses coéquipiers ont aussi tendance à l’oublier.

« On doit davantage passer par lui », relate Jim Boylen. « Parfois, c’est à lui de faire mieux ; à d’autres moments, c’est moi. Je veux simplement qu’il soit agressif, je pense qu’il apprend encore. Pour certains joueurs, ça vient d’eux-mêmes, pour d’autres, il faut les aider. »