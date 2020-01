la justice rendra sa décision le 16 mars dans l’affaire de l’ancien prêtre poursuivi pour agressions sexuelles

Retrouvez ici l’intégralité de notre live #PREYNAT

: Huit ans de prison ferme ont été requis à l’encontre de l’ex-prêtre Bernard Preynat, jugé à Lyon (Rhône) pour des faits d’agressions sexuelles sur des mineurs commis entre 1971 et 1991. Le tribunal rendra sa décision le 16 mars dans ce dossier « hors du commun » selon la procureure, Dominique Sauves. Nous revenons sur cette dernière journée d’audience.

(PHILIPPE DESMAZES / AFP)



: Avec un peu de retard, voici le point sur l’actualité :

• Jérôme G., journaliste sportif et présentateur sur CNews et France24, a été mis en examen our agressions sexuelles sur mineurs de 15 ans et détention d’images pornographiques mettant en scène des mineurs. Il a été placé en détention provisoire.

• Après un tassement de la mobilisation contre la réforme des retraites la veille, plusieurs actions ciblées ont été menées au 44e jour du mouvement, dont une intrusion au siège de la CFDT. Le syndicat va porter plainte.

• Le trafic SNCF, encore perturbé ce week-end par la grève contre la réforme des retraites, connaîtra une nouvelle amélioration avec davantage de TER et de Transilien en circulation et un service TGV « quasi normal », tandis que côté RATP, 7 lignes de métro fonctionneront normalement samedi, ont annoncé les deux groupes.

• Le tribunal correctionnel de Lyon rendra son jugement le 16 mars contre l’ex-prêtre Bernard Preynat, poursuivi pour avoir agressé sexuellement de nombreux scouts. La procureure a réclamé au moins huit ans de prison ferme à l’encontre du prévenu, au dernier jour de son procès.

: Voici le point sur l’actualité :

Après un tassement de la mobilisation contre la réforme des retraites la veille, plusieurs actions ciblées ont été menées au 44e jour du mouvement, dont une intrusion au siège de la CFDT qualifiée de « violente » par son numéro un, Laurent Berger.

• Le trafic SNCF, encore perturbé ce week-end par la grève contre la réforme des retraites, connaîtra une nouvelle amélioration avec davantage de TER et de Transilien en circulation et un service TGV « quasi normal », tandis que côté RATP, 7 lignes de métro fonctionneront normalement samedi, ont annoncé les deux groupes.

• Le tribunal correctionnel de Lyon rendra son jugement le 16 mars contre l’ex-prêtre Bernard Preynat, poursuivi pour avoir abusé de nombreux scouts de la région et dont le procès s’est achevé aujourd’hui. La procureure a réclamé au moins huit ans de prison ferme à l’encontre du prévenu, aujourd’hui âgé de 74 ans.

• L’annonce était redoutée dans la capitale française de la gastronomie et elle vient de tomber presque deux ans jour pour jour après la disparition de Paul Bocuse : son restaurant mythique des bords de Saône perd sa troisième étoile. « C’est comme si on détrônait le pape », s’offusque Marc Veyrat.

: Rappelons qu’au moins huit ans de prison ferme ont été requis à l’encontre de l’ancien prêtre, jugé trois décennies après les faits à Lyon pour une affaire d’abus sexuels devenue symbole de l’omerta de l’Église catholique sur la pédophilie.

: La justice rendra sa décision le 16 mars dans le procès de Bernard Preynat, ancien prêtre poursuivi pour agressions sexuelles sur mineurs.

: Retour à Lyon, où continue la plaidoirie de la défense de l’ancien prêtre catholique Bernard Preynat, contre qui ont été requises huit années de prison pour agressions sexuelles sur mineurs.

: Retour à Lyon, où l’heure est désormais à la plaidoirie de la défense de l’ancien prêtre Bernard Preynat, contre qui ont été requises huit années de prison pour agressions sexuelles sur mineurs.

: Le parquet requiert au moins huit ans de prison contre l’ancien prêtre Bernard Preynat, accusé d’agressions sexuelles sur mineurs.

: Voici le point sur l’actualité :

• Le Louvre, musée le plus fréquenté au monde, est actuellement fermé en raison d’un blocage des entrées par l’intersyndicale pour protester contre le projet de réforme des retraites du gouvernement. La CFDT a de son côté dénoncé l’intrusion « violente » de plusieurs dizaines de personnes dans ses locaux.

• C’est le dernier jour du procès de l’ancien prêtre Bernard Preynat, accusé d’agressions sexuelles sur mineurs. Hier, sa personnalité a été au cœur des débats.

• Deux ans presque jour pour jour après la disparition de Paul Bocuse, son restaurant mythique des bords de Saône se voit retirer ses trois étoiles au Guide Michelin, qu’il détenait depuis 1965 sans discontinuer.

• De fortes précipitations sont tombées aujourd’hui sur les incendies qui ravagent l’est de l’Australie, au grand soulagement de certains fermiers qui ont déjà perdu une importante partie de leurs bêtes et de leurs récoltes.

: Retour à Lyon, où le réquisitoire de la procureure dans le procès de Bernard Preynat, ancien prêtre jugé pour des agressions sexuelles commises sur dix scouts, a commencé. Notre journaliste Catherine Fournier est sur place.

: Il est midi. Voici les principaux titres de l’actualité :

• Le restaurant Paul Bocuse de Collonges-au-Mont-d’Or (Rhône) va perdre sa troisième étoile. Il n’en aura plus que deux à compter de la parution du Guide Michelin, le 27 janvier.

C’est le dernier jour du procès de l’ancien prêtre Bernard Preynat, accusé d’agressions sexuelles sur mineurs. Hier, sa personnalité a été au cœur des débats.

• Le porte-avions français Charles-de-Gaulle sera très prochainement déployé en Méditerranée orientale en soutien de la coalition internationale anti-Etat islamique à l’oeuvre au Moyen-Orient, a annoncé Emmanuel Macron.

L’Espagnol Carlos Sainz (Mini) a remporté le Dakar 2020 en Arabie saoudite. Il s’agit de sa troisième victoire dans l’épreuve.

: L’audience va reprendre pour le dernier jour du procès de l’ancien prêtre Bernard Preynat. Les avocats en grève sont de retour devant la salle pour une nouvelle action contre la réforme des retraites, signale notre journaliste Catherine Fournier.

: « Je pense qu’il est condamné depuis longtemps. Il est descendu de son piédestal, il a perdu toute image qui le rendait charismatique, mais bien entendu la peine maximale, je la souhaite. Pour, une fois de plus, toutes ces victimes que j’ai vues très altérées. Je pense qu’il aura une peine lourde.«

Bertrand Virieux, cofondateur de l’association La Parole libérée, a assisté au procès. Lui-même victime du prêtre, il évoque sur franceinfo la portée de ce procès.

: Le tribunal correctionnel de Lyon s’est penché hier sur la personnalité de l’ancien prêtre Bernard Preynat, jugé pour des agressions sexuelles commises sur dix anciens scouts à la fin des années 1980. Les débats ont dressé le portrait d’un chef scout charismatique et prédateur sexuel insatiable. Je vous en livre le compte-rendu.

MAXPPP