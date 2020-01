VIDEO. Syrie, des prisonniers encombrants

Des milliers de jihadistes sont aujourd’hui détenus dans les prisons kurdes au nord-est de la Syrie. La plupart d’entre eux ont été capturés après la chute de Baghouz, le tout dernier territoire de l’organisation Etat islamique. Ces prisonniers sont réputés irréductibles, les combattants les plus déterminés du groupe terroriste.

Des détenus parfois très dangereux

Exceptionnellement, Romain Boutilly et Florian Le Moal ont pu filmer dans ces prisons. Les jihadistes, dans leur uniforme orange, souvent blessés ou malades, s’y entassent par centaines. Y a-t-il des Français parmi eux ? Que faire de ces détenus parmi les plus dangereux au monde ? Seront-ils jugés un jour ? Et qu’adviendra-t-il si ces combattants parviennent à s’échapper ?

Un reportage de Romain Boutilly, Amir Musawy, Florian Le Moal et Adrien Bellay diffusé dans « Envoyé spécial » le 16 janvier 2020.