Horoscope quotidien du Vendredi 17 Janvier 2020 pour Vierge

● Horoscope Vierge – Amour

Vous devrez faire confiance à Mercure pour sortir de votre réserve et dialoguer avec votre conjoint ou partenaire. Méfiez-vous du silence, le pire ennemi de votre couple ! Vous serez en mesure de rétablir un climat plus chaleureux et plus tendre dans votre maison. Profitez pleinement de cette occasion. Quant à vous, célibataire, vous pourriez bien succomber au coup de foudre. Peu à peu, cette personne pourrait prendre une place essentielle dans votre existence, et vous ne pourrez plus vous en passer !

● Horoscope Vierge – Argent

Prenez bien soin de ne pas compromettre l’équilibre de votre budget. Ce climat lunaire plutôt malsain risque de vous entraîner à prendre de mauvaises décisions dans ce domaine. Soyez doublement prudent.

● Horoscope Vierge – Santé

Sous l’influence bénéfique de Vénus en bel aspect, vous vous sentirez beaucoup plus détendu et sécurisé que ces derniers temps. Et comme conséquence immédiate, la fatigue nerveuse s’atténuera et vous pourrez employer votre énergie à des fins positives.

● Horoscope Vierge – Travail

Plusieurs planètes affecteront aujourd’hui votre vie professionnelle. Avec Saturne, vous ne manquerez donc ni de courage ni d’énergie pour accomplir vos tâches quotidiennes. Vous en aurez bien besoin, car Pluton risque de vous donner du fil à retordre. Contrôlez vos réactions, afin de ne pas froisser votre hiérarchie. Tâchez d’établir de meilleures relations avec les autres.

● Horoscope Vierge – Famille

Vous aurez envie de vous rendre plus disponible envers vos enfants qu’à l’habitude. Vous vous sentirez aussi désireux de vous entourer de personnes jeunes, souvent des amis de vos enfants. Le sens de l’hospitalité sera mis en relief, et la vie au foyer connaîtra une animation exceptionnellement joyeuse.

● Horoscope Vierge – Vie sociale

Prenez soin d’installer une cloison étanche entre l’amitié et l’argent. Il est toujours mauvais de les mélanger d’une façon ou d’une autre. En conséquence, ne comptez pas sur vos amis pour résoudre vos problèmes pécuniaires, même s’ils sont prêts à vous aider. Et surtout, ne prêtez jamais, car « si vous redemandez l’argent que vous avez prêté, vous trouverez souvent que d’un ami votre bonté vous a fait un ennemi » (Plaute).

● Horoscope Vierge – Citation du jour

Autant de têtes, autant d’avis (Térence).

● Horoscope Vierge – Votre nombre de chance

221



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Vierge – Clin d’oeil

Ne passez plus tout votre temps à vous plaindre : « L’homme content de son sort ne connaît point la ruine » (Lao-Tseu).

● Horoscope Vierge – Fête à souhaiter

Antoine le Grand

Roseline

Sulpice le Pieux