Horoscope quotidien du Vendredi 17 Janvier 2020 pour Scorpion

● Horoscope Scorpion – Amour

Mercure vous incitera à éviter de vous encroûter dans la routine en couple ! Cette fois, vous serez prêt à faire de la vie à deux la plus excitante des aventures. N’en faites tout de même pas trop ! Si vous passez votre temps à changer d’humeur, au point que votre cher et tendre soit totalement dérouté, vous aurez du souci à vous faire ! Célibataire, vous qui ne croyez pas au coup de foudre, vous pourriez y succomber illico. Mais cette passion ne sera sans doute qu’un feu de paille. Le grand amour, vous le rencontrerez un peu plus tard.

● Horoscope Scorpion – Argent

Vous n’attendrez pas pour régler certains problèmes financiers. Au contraire, vous chercherez une solution aussi rapide que possible. Toutefois, en cas d’affaire litigieuse, demandez l’avis d’un expert.

● Horoscope Scorpion – Santé

Si vous êtes prédisposé aux troubles cardio-vasculaires, veillez à redoubler de précautions, en raison des influx perturbants de Pluton. A part cela, vous aurez bon pied, bon oeil. De plus, grâce à votre excellent moral, vous réagirez de façon très positive si vous avez de petits soucis de santé. En tous cas, vous déborderez de dynamisme et vous lutterez très efficacement contre les microbes et les virus.

● Horoscope Scorpion – Travail

Vous passerez une journée constructive, prenant des contacts utiles à votre carrière, discutant de projets ou d’un prêt. La chance vous assistera d’une façon ou d’une autre, car elle sera à vos côtés.

● Horoscope Scorpion – Famille

Les aspects de Saturne auront une heureuse influence sur l’harmonie et les joies familiales, surtout si elles sont soutenues par des intentions sérieuses. Ouvrez-vous davantage à vos proches : vous n’aurez pas à le regretter !

● Horoscope Scorpion – Vie sociale

L’action de la planète Mercure ne passera pas inaperçue : vous serez plus porté aujourd’hui vers la philanthropie et l’altruisme. Et cette attitude provoquera vraisemblablement un choc en retour positif, qui devrait se manifester par des chances difficilement explicables. Des associations à caractère charitable pourraient être à l’origine de diverses opportunités assez fortuites mais fort agréables.

● Horoscope Scorpion – Citation du jour

Un vieillard dans une maison est une bonne enseigne (proverbe hébreu).

● Horoscope Scorpion – Votre nombre de chance

884



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Scorpion – Clin d’oeil

Ne regrettez pas trop vos erreurs commises dans le passé : « Qui vit sans folie n’est pas si sage qu’il croit » (La Rochefoucauld).

● Horoscope Scorpion – Fête à souhaiter

Antoine le Grand

Roseline

Sulpice le Pieux