Horoscope quotidien du Vendredi 17 Janvier 2020 pour Sagittaire

● Horoscope Sagittaire – Amour

La planète Mars influencera le secteur mariage, et alors la nervosité risque de vous gagner. Si vous aimez toujours votre conjoint, essayez de vous contrôler car, à la longue, les reproches et l’agressivité peuvent lasser le plus conciliant des partenaires ! Célibataire, envie de rencontrer la personne qui saura vous comprendre et faire route avec vous ? Certes, c’est votre désir le plus cher. Mais les astres, qui ont décidé en ce moment de s’occuper d’autres secteurs de votre vie, vous demandent de patienter encore un peu.

● Horoscope Sagittaire – Argent

Vous serez moins protégé que dernièrement sur le plan financier. Cela ne veut en aucun cas dire que vous subirez une réelle baisse de revenus, mais plus simplement que vous pouvez vous attendre à des difficultés si vous prenez trop de risques. A bannir, donc, les placements dangereux ainsi que les crises d’achats dont vous êtes si souvent coutumier.

● Horoscope Sagittaire – Santé

Subissant l’influence pernicieuse de Pluton mal aspecté, vous pourrez vous sentir parfois déconcentré. Trop de sollicitations extérieures vous énerveront. Mais, surtout, vous serez nerveux, fatigable, irritable, et anxieux. Le sport vous détendra, mais pratiquez-le en gardant le sens de la mesure si vous voulez éviter les blessures. Cultivez assidûment l’optimisme.

● Horoscope Sagittaire – Travail

Vous devrez compter avec l’influence restrictive de Pluton mal aspecté, qui freinera vos progrès dans le travail, retardera la réalisation de vos projets, bref, vous mettra des bâtons dans les roues ! Ainsi, le plus sage sera de faire contre mauvaise fortune bon coeur et de ne pas vous lancer dans de nouvelles entreprises, afin d’éviter échecs et déceptions.

● Horoscope Sagittaire – Famille

Vos enfants auront plus que jamais besoin de votre affection. Des nouveautés ou des difficultés en classe les perturberont quelque peu. S’ils se sentent plutôt négligés, ils n’échapperont pas à un sentiment de frustration.

● Horoscope Sagittaire – Vie sociale

Si vous avez des ennemis ou des adversaires, la planète Uranus, bien disposée à votre égard, vous aidera à avoir barre sur eux. Elle incitera aussi les personnes sympathisant avec vous à vous prêter main forte.

● Horoscope Sagittaire – Citation du jour

La véritable intelligence est celle qui sait faire la part entre le possible et l’impossible (proverbe arabe).

● Horoscope Sagittaire – Votre nombre de chance

684



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Sagittaire – Clin d’oeil

Ne cherchez pas à provoquer la jalousie, cela pourrait dégénérer.

● Horoscope Sagittaire – Fête à souhaiter

Antoine le Grand

Roseline

Sulpice le Pieux