Horoscope quotidien du Vendredi 17 Janvier 2020 pour Lion

● Horoscope Lion – Amour

Si votre vie conjugale est très fragile, la journée risque d’être éprouvante. Mais si votre entente avec votre partenaire est solide, vous saurez rester complices malgré des petites dissensions concernant le travail ou les relations avec la famille. Célibataire, Mars bien aspecté accroîtra votre ténacité dans la quête de l’amour vrai. Vous serez très réaliste dans vos choix et, peu soucieux des apparences, vous préférerez les personnes de votre propre milieu social.

● Horoscope Lion – Argent

Attention à ne pas vous laisser envahir par un excès d’optimisme sur le plan financier. Même si vos perspectives sont bonnes, ce ne sera pas encore le moment de dépenser sans compter. Attention notamment aux achats liés à la beauté et à l’apparence : cosmétiques, vêtements ou coiffeur peuvent vite vous ruiner !

● Horoscope Lion – Santé

Avec le Soleil et Uranus pour coacher votre forme, pas de quoi vous inquiéter ! Optimisme et dynamisme seront au rendez-vous. Attention, toutefois, car ce duo, par nature remuant et un brin risque-tout, peut indiquer un léger risque accidentel. Rien de grave, mais avouez que ce serait bête de vous tordre une cheville ou d’érafler votre belle voiture parce que vous auriez été distrait au volant !

● Horoscope Lion – Travail

Le travail de tous les natifs du signe sera favorisé. Mais le domaine associatif ne semble pas très privilégié aujourd’hui ; il pourrait donner malchance. Il s’agira donc de bien réfléchir avant de s’engager et, pour certains natifs, de se dégager tant qu’il est encore temps.

● Horoscope Lion – Famille

Votre foyer sera plus que jamais votre havre, votre épanouissement, votre fierté, et rien de l’extérieur ne devra l’entacher. Vous vous montrerez aussi un parent très respecté en dépit, ou peut-être même grâce à votre franchise totale, parfois brutale.

● Horoscope Lion – Vie sociale

Bien soutenu par les aspects positifs de Mercure, vous serez plus sociable que jamais. Autant dire que vous ne risquez pas de souffrir de la solitude. Les êtres que vous aimez le plus seront certainement près de vous, et leur présence augmentera votre joie de vivre.

● Horoscope Lion – Citation du jour

La société la plus spirituelle n’est pas celle que les tailleurs, mais celle que les relieurs habillent (J.P. Richter).

● Horoscope Lion – Votre nombre de chance

181



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Lion – Clin d’oeil

Maîtrisez vos envies de dépense, sinon vos finances en pâtiront.

● Horoscope Lion – Fête à souhaiter

Antoine le Grand

Roseline

Sulpice le Pieux