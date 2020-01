Horoscope quotidien du Vendredi 17 Janvier 2020 pour Capricorne

● Horoscope Capricorne – Amour

Si votre couple est déjà constitué, vous connaîtrez une journée heureuse. Certains décideront de se marier, de vivre ensemble, ou d’avoir un enfant. Célibataire, la vie vous sourira. Cette journée mettra les meilleures chances amoureuses de votre côté. Ayez donc confiance en votre charme et jouez tous vos atouts physiques, qui, vous le savez bien, sont nombreux. Votre sex-appeal sera renforcé. Qui pourrait vous résister dans ces conditions ?

● Horoscope Capricorne – Argent

L’appui de Saturne sera particulièrement bénéfique pour vos sous : les dettes que vous traînez comme un boulet depuis des mois pourraient être enfin épongées. Mais attention vers la fin de la journée : la planète Jupiter reviendra à la charge et vous poussera à dépenser à tort et à travers.

● Horoscope Capricorne – Santé

Saturne vous indiquera qu’il vous faut maintenant compenser votre trop-plein d’énergie et votre gourmandise à la fois. Vous devriez faire de la course à pied. Cela serait excellent pour votre organisme et vous permettrait de vous débarrasser des toxines qui s’emmagasinent.

● Horoscope Capricorne – Travail

Ne prenez pas d’importantes décisions concernant votre avenir professionnel aujourd’hui. Comme vous serez soumis à des influences contradictoires et perturbantes, vous ne serez pas en mesure de former un jugement objectif.

● Horoscope Capricorne – Famille

Vous aurez envie d’exprimer l’amour et la tendresse que vous éprouvez pour votre famille, sans pourtant y parvenir. La pudeur, le refus de toute sensiblerie, instillés par Neptune, vous retiendront.

● Horoscope Capricorne – Vie sociale

Vous serez plus porté vers la philanthropie et l’altruisme. Et cette attitude provoquera vraisemblablement un choc en retour positif, qui devrait se manifester par des chances difficilement explicables. Des associations à caractère charitable pourraient être à l’origine de chances assez fortuites mais fort agréables.

● Horoscope Capricorne – Citation du jour

L’homme se nourrit d’espérance (Simonide de Céos).

● Horoscope Capricorne – Votre nombre de chance

130



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Capricorne – Clin d’oeil

Gardez-vous de critiquer les autres à tout propos, et évitez soigneusement les sarcasmes.

● Horoscope Capricorne – Fête à souhaiter

Antoine le Grand

Roseline

Sulpice le Pieux