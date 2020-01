Horoscope quotidien du Vendredi 17 Janvier 2020 pour Cancer

● Horoscope Cancer – Amour

D’emblée, dans une aventure tout à fait fortuite, vous saurez que vous avez enfin trouvé l’homme (la femme) qu’il vous faut. Votre intuition ne vous trompera pas cette fois-ci. Vous pourrez commencer à échafauder des projets d’avenir. Les natifs mariés continueront à jouir de leur vie commune.

● Horoscope Cancer – Argent

Cet aspect de Neptune vous vaudra une certaine protection en matière financière. Si vous êtes endetté, ce sera le moment de négocier un étalement de vos remboursements. De même, si vous souhaitez modifier vos placements ou réinvestir, cette journée sera favorable pour vous y prendre.

● Horoscope Cancer – Santé

Saturne vous rappellera que « Qui a santé, il a tout ; qui n’a santé, il n’a rien » (proverbe français). Accordez à votre santé la priorité absolue en toute occasion. Sachez renoncer à tout avantage, quel qu’il soit, s’il est susceptible de nuire d’une façon ou d’une autre à votre santé. Méfiez-vous surtout du surmenage dans la poursuite de vos objectifs.

● Horoscope Cancer – Travail

Propositions intéressantes, projets prometteurs. Pourtant, vous aurez tout intérêt à rester très prudent et à ne pas vous lancer à l’aveuglette dans des entreprises qui pourraient s’avérer catastrophiques.

● Horoscope Cancer – Famille

Avec Saturne influençant le secteur de la vie de famille, vous allez une fois de plus devoir faire face à vos responsabilités. Rien à faire, le train-train quotidien vous imposera mille et une petites obligations. Ne vous découragez pas : il vous suffira de faire un petit effort pour avoir droit à la reconnaissance de vos proches.

● Horoscope Cancer – Vie sociale

Les circonstances pourront vous entraîner dans un courant inconnu, fait de découvertes et d’aventures. Alors, ouvrez votre esprit, sautez à pieds joints sur les opportunités qui passeront à votre portée, et tenez-vous prêt à virer de bord à tous moments. Voyage, rencontre, mutation et amélioration flotteront dans l’air. Ça va bouger !

● Horoscope Cancer – Citation du jour

Le bonheur n’est jamais grandiose (Aldous Huxley).

● Horoscope Cancer – Votre nombre de chance

460



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Cancer – Clin d’oeil

La vie ne devrait pas être un long fleuve tranquille. Quelques secousses de temps à autre seraient utiles pour vous aider à évoluer.

● Horoscope Cancer – Fête à souhaiter

Antoine le Grand

Roseline

Sulpice le Pieux