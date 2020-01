Horoscope quotidien du Vendredi 17 Janvier 2020 pour Balance

● Horoscope Balance – Amour

Vénus vous sera très favorable côté amour. Elle décuplera votre charme tout en vous soufflant des envies coquines. Certes, comme aucun autre astre n’aura d’impact direct sur les secteurs de votre thème liés à la vie amoureuse, vous ne devez pas vous attendre à des événements spectaculaires dans ce domaine. Non, ce qui vous attendra, ce sera plus simplement une journée marquée par la sensualité et la complicité si vous êtes déjà lié, et par une humeur très aventureuse si vous êtes solitaire.

● Horoscope Balance – Argent

Dans le domaine matériel, vous serez peu disposé à vous montrer raisonnable. Il le faudra, pourtant, sinon vous serez confronté à de gros soucis d’argent. Sans aller jusqu’à vous serrer la ceinture, essayez, au moins, de limiter les dépenses superflues. De plus, ne vous laissez pas entraîner dans des opérations financières hasardeuses.

● Horoscope Balance – Santé

Tout ira bien côté santé. Mais vous devrez éviter l’excès de fatigue. Détendez-vous, marchez ou faites un peu de sport non violent, et veillez à dormir suffisamment. Pour certains natifs, risques de rage des dents.

● Horoscope Balance – Travail

Vous vous sentirez attaqué de toutes parts. Mais bien entendu cela ne sera qu’imagination. Vous prendrez rapidement le dessus et vous vous rendrez compte qu’en vous montrant plus énergique vous vous ferez respecter.

● Horoscope Balance – Famille

L’attitude compréhensive et affectueuse que vous avez décidé d’adopter à l’égard de vos enfants favorisera une ambiance fertile en promesses de bonheur. Ne changez pas de cap.

● Horoscope Balance – Vie sociale

Priorité à votre vie sociale ! Vous brillerez de tous vos feux, et vous mènerez grand train. Bref, vous serez aux anges. Mais attention à certains amis qui, malgré leur gentillesse apparente, chercheront à vous exploiter.

● Horoscope Balance – Citation du jour

N’essayez pas de voler sans ailes (proverbe anglais).

● Horoscope Balance – Votre nombre de chance

947



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Balance – Clin d’oeil

Pratiquez la modération en toutes choses, et vous améliorerez singulièrement votre vie.

● Horoscope Balance – Fête à souhaiter

Antoine le Grand

Roseline

Sulpice le Pieux