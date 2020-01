Économie : l’activité fragile des auto-entrepreneurs

C’est la bonne nouvelle économique du jour. La création d’entreprises a battu un nouveau record en 2019. +18% d’entreprises créées. Ce sont les auto-entrepreneurs qui donnent cette impulsion, mais leur activité reste très fragile. Livraisons, services à la personne, artisanat… les Français n’hésitent pas à se lancer dans cette aventure. Mais 77% d’entre eux font faillite dans les 5 premières années et le phénomène pourrait s’amplifier. En 2020, les allégements des cotisations seront moins favorables pour les auto-entrepreneurs.

Certains ne regrettent néanmoins pas leur choix. C’est le cas d’Amélie Serri, fondatrice de l’Atelier Français. « Créer sa société, c’est aussi être un peu plus libre et quand on a eu un parcours de salariée pour des entreprises privées où on est pieds et poings liés, même si on est motivés, on n’est pas libre. Être créateur d’entreprise, c’est avant tout la liberté », confie-t-elle. Plus de 800 000 entreprises ont été créées en 2019.

Le

Les autres sujets du