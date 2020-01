Les sorties du 15 janvier 2020

3 aventures de Brooke © Les Acacias Tous droits réservés

A première vue, ce troisième mercredi de l’année n’a guère l’air plus alléchant en termes de sorties cinéma que le précédent. Il y a certes le formidable tour de force technique accompli par Sam Mendes dans l’épopée de guerre 1917, qui n’a d’ailleurs plus vraiment besoin de notre soutien. Mais après ? Après, il suffit de fouiller un peu parmi la petite quinzaine de films à l’affiche dès aujourd’hui pour trouver trois œuvres au féminin valant le détour. A commencer par le coup de cœur de notre confrère Jean-Jacques, le drame américain indépendant Swallow de Carlo Mirabella-Davis, qui risque apparemment de passer inaperçu à cause d’un positionnement commercial compliqué. Espérons qu’il trouvera néanmoins son public ! Et puis, l’odyssée d’une Chinoise en Malaisie dans 3 aventures de Brooke de Yuan Qing, qui associe une chose qu’on aime, faire du vélo, à notre pire crainte, la canicule, presque d’actualité en ce mois de janvier qui ressemble plus à un mois de mars côté températures. Enfin, dans le beau conte prolétaire Douze mille de Nadège Trebal, c’est le personnage masculin principal qui semble mener la danse, bien qu’il soit entouré de quelques femmes fortes.

Sinon, du côté du cinéma grand public, on vous conseille donc sincèrement le vigoureux 1917, mais rien d’autre, puisque le cinéma français stagne dans la fresque historique digne d’un téléfilm sur les chaînes publiques et la comédie sportive qui ne fait point courir les préjugés les plus archaïques sur les femmes et le foot. L’autre option hollywoodienne ne nous paraît pas non plus convaincante, malgré la belle distribution effrayée sans trop d’ingéniosité filmique dans The Grudge de Nicolas Pesce. Restent alors deux documentaires qui valent mieux que toute cette marchandise peu ambitieuse : l’enquête archéologique passionnante en terre sainte dans L’Apollon de Gaza de Nicolas Wadimoff d’un côté et une plongée éclairante sur l’art de la rue, pratiquée avec trois bouts de ficelle et beaucoup de courage créatif et social en République Démocratique du Congo dans Système K de Renaud Barret de l’autre. De quoi presque vous conseiller de vous ruer dans les salles de cinéma indépendantes qui programment pendant une semaine certains des meilleurs films de l’année passée dans le cadre du Festival Télérama !

3 aventures de Brooke de Yuan Qing (Chine, Comédie dramatique, 1h40, distribué sur 15 copies) avec Xu Fangyi, Pascal Greggory et Kam Kia Kee

1917 de Sam Mendes (États-Unis, Guerre, 1h57) avec George MacKay, Dean-Charles Chapman et Andrew Scott (critique)

L’Apollon de Gaza de Nicolas Wadimoff (Suisse, Documentaire, 1h18, distribué sur 10 copies)

Douze mille de Nadège Trebal (France, Drame, 1h51) avec Arieh Worthalter, Nadège Trebal et Liv Henneguier

The Grudge de Nicolas Pesce (États-Unis, Horreur, 1h34) avec Andrea Riseborough, Lin Shaye et John Cho

Je ne rêve que de vous de Laurent Heynemann (France, Drame historique, 1h40) avec Elsa Zylberstein, Hippolyte Girardot et Emilie Dequenne

Marche avec les loups de Jean-Michel Bertrand (France, Documentaire, 1h28, distribué sur 124 copies)

Selfie de Thomas Bidegain, Marc Fitoussi, Tristan Aurouet, Cyril Gelblat et Vianney Lebasque (France, Comédie, 1h47, distribué sur 266 copies) avec Manu Payet, Blanche Gardin et Elsa Zylberstein

Swallow de Carlo Mirabella-Davis (États-Unis, Drame, 1h34, distribué sur 60 copies) avec Haley Bennett, Austin Stowell et Denis O’Hare (critique)

Système K de Renaud Barret (France, Documentaire, 1h34)

Une belle équipe de Mohamed Hamidi (France, Comédie sportive, 1h35, distribué sur 400 copies) avec Kad Merad, Alban Ivanov et Céline Sallette

Violet Evergarden de Haruka Fujita (Japon, Animation, 1h32)

