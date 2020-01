les créations d’entreprises en forte hausse

Le salariat ne fait-il plus rêver ? C’est un chiffre encourageant pour l’économie : les créations d’entreprises sont en hausse de 17,9% pour l’année 2019. Une aventure dans laquelle s’est lancée Amélie Serri, fondatrice de l’Atelier Français. Licenciée il y a deux ans, cette ancienne chef de produit a fondé son entreprise l’an dernier. Elle gère désormais une boutique de vêtements à Nice (Alpes-Maritimes).

Une reconversion évidente pour elle après des années de salariat. « Créer sa société, c’est aussi être un peu plus libre et quand on a eu un parcours de salariée pour des entreprises privées où on est pieds et poings liés, même si on est motivés, on n’est pas libre. Être créateur d’entreprise, c’est avant tout la liberté », confie-t-elle, heureuse de son choix. De plus en plus de Français tentent l’expérience. Plus de 800 000 entreprises ont été créées en 2019.

