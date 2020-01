La FIFA eClub World Cup 2020 aura lieu à Milan

La FIFA et Electronic Arts (EA) ont dévoilé le 15 janvier le site de la prochaine FIFA eClub World Cup™. Après cinq semaines d’une compétition préliminaire en ligne aussi intense qu’haletante, les 24 meilleures équipes de la planète ont rendez-vous à Milan, en Italie, pour la phase finale, du 7 au 9 février.

Parmi plus de 190 formations présentes sur la ligne de départ, une seule aura la chance de remporter le premier titre FIFA de la décennie qui commence.

La FIFA eClub World Cup, la plus prestigieuse compétition par équipes de FIFA, s’apprête à poser ses valises en Italie pour la première fois. Trois des 24 équipes en lice évolueront donc « à domicile ».

Mkers, l’AS Rome et la Team QLASH affronteront 21 duos venus du monde entier et notamment du Mexique, d’Allemagne, d’Angleterre, d’Espagne, de France, du Japon et des États-Unis. Retrouvez l’ensemble des participants ici.

Cette compétition rassemblera également quelques-uns des plus grands joueurs de la planète, dont les leaders du classement Xbox et PlayStation Donovan « Tekkz » Hunt (Fnatic) et Diego « Crazy » Campagnani (Team QLASH), ou encore le champion du monde 2017 Spencer « Gorilla » Ealing (NEO).

Les nouveaux venus sont nombreux cette année, même si l’on retrouve huit équipes ayant déjà atteint ce stade de la compétition par le passé :

Manchester City eSports (2017, 2019, 2020)

FaZe Clan (2019, 2020)

Olympique Lyonnais (2017, 2020)

AS Rome (2017, 2020)

Mkers (2018, 2020)

Hashtag United (2018, 2020)

FC Bâle 1893 eSports (2018, 2020)

Blue United eFC (2018, 2020)

Manchester City a égalé le record de Brondby IF en fêtant sa troisième qualification pour la phase finale. Les Citizens étaient déjà de la fête en 2017 et 2019.

« Nous sommes fiers de voir que plus de 190 équipes du monde entier ont participé à la compétition préliminaire et nous avons hâte de découvrir qui sera couronné à l’issue du tournoi. L’an dernier, l’introduction des matches en 2 contre 2 nous a permis de franchir un palier supplémentaire au niveau du spectacle ; cette saison encore, l’émotion devrait être au rendez-vous », annonce Adrian Rölli, directeur de l’eFootball de la FIFA.

Le calendrier de la FIFA eClub World Cup 2020 se déroulera comme suit :

21 janvier : Tirage au sort officiel de la FIFA eClub World Cup

7 février : Journées 1-3 de la phase de groupes

8 février : Journées 4-5 de la phase de groupes, huitièmes de finale

9 février : quarts de finale, demi-finales, finale





