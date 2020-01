EuroPod, une sélection de podcasts d’information sur l’Europe

Synthèse



EuroPod est un réseau de podcasts européens qui réunit des productions journalistiques, culturelles et institutionnelles, dans plusieurs langues.

Les podcasts EuroPod :

Explique moi l’Europe ! [FR]

Ce podcast dédié au fonctionnement de l’Union européenne et à ses principaux enjeux est réalisé par Toute l’Europe en collaboration avec Bulle Media et 20 Minutes. De la répartition des rôles entre les différentes institutions à la guerre commerciale avec les États-Unis et la Chine, en passant par le dumping social et fiscal : une série d’épisodes de 7 à 8 minutes pour tout comprendre sur l’Europe.

War and Peace [EN]

War and Peace est une série de podcasts de l’International Crisis Group, une organisation non gouvernementale indépendante, sans but lucratif, engagée dans la prévention et la résolution des conflits meurtriers. Olga Oliker et Hugh Pope interviewent des experts sur tout ce qui concerne l’Europe et ses environs, de la Russie à la Turquie et au-delà. Leurs invités apportent un éclairage nouveau sur tout ce qui aide ou entrave les perspectives de paix.

En Périphérie [FR]

En Périphérie est une série de podcast du média européen participatif Cafébabel. Périphériques à l’Europe au sens géographique ou politique du terme, les pays comme l’Arménie, la Hongrie ou la Macédoine du Nord ont pourtant un rapport particulier à l’UE, Qu’ils soient à deux doigts de la rejoindre ou totalement en marge, comment se traduit la proximité de ces pays avec la construction européenne ? À travers des problématiques précises, les personnes considérées « En Périphérie » de l’UE nous racontent leur quotidien et leur ressenti.

The Grassroots view [EN]

Cette série de podcasts en anglais, lancée par le Comité économique et social européen (CESE), explore les sujets d’actualité dont tout le monde débat, mais elle le fait dans une perspective de société civile, en apportant des témoignages d’acteurs sur le terrain et de membres du CESE qui représentent leurs intérêts à Bruxelles.

Local Leaders for Europe [EN]

Le podcast Local Leaders for Europe est une série d’entretiens menés au Comité des régions, l’assemblée des autorités régionales et locales de l’Union européenne. Les membres du Comité des régions et de jeunes responsables politiques locaux (YEPs), provenant de tous les États membres européens et de différentes familles politiques, expriment leurs avis sur des questions politiques actuelles.

Retrouvez également EuroPod sur le site de Bulle Media.