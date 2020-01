Des militants associatifs sur les listes municipales… Une chance à saisir !

Les élections municipales se succèdent tous les 6 ans mais elles présentent à chaque fois des caractéristiques spécifiques. La cuvée 2020 va sortir sur le signe de la recomposition dans de nombreuses villes avec une valse des étiquettes, des élus de gauche et de droite se macronisant. Le maire de Melun, ex UMP est passé chez Macron, celui de Vaux le Pénil a préféré démissionner en janvier dernier de son poste de Maire, c'est plus honnête….reconnaissons-le ! D'autres nouveautés (…)

–

Politique







Source link