Trae Young remporte son duel de pistoleros face à Devin Booker

Avant la rencontre, Atlanta pointe à la dernière place de la NBA, mais possède dans ses rangs un joueur d’exception. Face aux Suns, les coéquipiers de Vince Carter ont compté jusqu’à 15 points d’avance en troisième quart-temps avant de perdre pied, peu habitué à ce genre de confort.

Trae Young a alors sorti le grand jeu pour tirer les siens d’affaire. Alors que Devin Booker, avec l’aide de Cam Johnson et Deandre Ayton, commençait à monter en puissance en fin de troisième quart-temps pour permettre aux Suns de prendre brièvement l’avantage (80-83).

Bien aidé par Kevin Huerter et John Collins, auteur de trois paniers clés entre la fin du troisième et le début du quatrième quart-temps, le meneur des Hawks, bloqué à 15 points jusque là, a pris confiance avec un shoot de très loin en tête de raquette. Les Suns n’ont plus revu le jour ensuite.

Devin Booker expulsé avant la fin

Un deuxième missile, suivi d’un drive devant Deandre Ayton, puis deux nouveaux tirs à 3 points du centre ville, et voilà Atlanta à +13, en un éclair (113-102). Le trou est fait, mais Trae Young assure le show avec deux « alley oop » pour Damian Jones et DeAndre’ Bembry pendant que Devin Booker se fait expulser pour une deuxième faute technique suite à un dunk et un regard visiblement trop appuyé sur Bembry.

Le meneur d’Atlanta conclut son dernier quart-temps de feu en inscrivant les quatre derniers lancers de son équipe, victorieuse 123-110 grâce au coup de boost de son feu follet au meilleur moment. Les Hawks ne sont plus derniers de la NBA…