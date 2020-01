[Revue de presse] La Commission relance le débat « explosif » sur le salaire minimum européen

Revue de presse



Pour corriger les importants écarts de salaires dans l’Union, la Commission européenne a lancé le 14 janvier une consultation auprès des partenaires sociaux. Mais certains Etats membres se montrent réticents à l’idée d’instaurer un salaire minimum au niveau européen.

Le commissaire européen à l’Emploi et aux droits sociaux Nicolas Schmit en charge de la consultation sur le salaire minimum dans l’Union européenne – Crédits : Gabor Kovacs / Flickr European Parliament CC BY 2.0

« Souvent évoquée, toujours reportée, l’instauration d’un salaire minimum à l’échelle européenne revient sur le devant de la scène. […] Cette fois-ci sera-t-elle la bonne ?« , s’interrogent Les Echos. Hier, la Commission européenne a remis le sujet sur la table en adoptant un texte de principe dans le cadre de son programme pour l’Europe sociale.

Attention, « pas question d’imaginer un salaire minimum commun aux Vingt-Sept« , prévient d’emblée le social-démocrate luxembourgeois Nicolas Schmit, commissaire à l’Emploi et aux droits sociaux, interrogé par Ouest-France. Une telle perspective serait d’ailleurs « irréaliste économiquement et politiquement« , selon Les Echos. « Il s’agira avant tout de redéfinir le calcul du salaire minimum » dans chaque pays de l’Union européenne, « pour qu’il garantisse un salaire digne à tous les travailleurs« , explique la RTBF. Mais aussi « de limiter le dumping social au sein de l’Union » [Libération], qui consiste à s’appuyer sur le faible coût de la main d’œuvre pour disposer d’un avantage concurrentiel (prix plus bas), quitte à inciter les pays partenaires à abaisser à leur tour leurs salaires pour rester compétitifs.

Plusieurs pistes sont évoquées pour le moment. « Certains parlent d’un plancher qui pourrait représenter 50 % ou 60 % du salaire médian du pays« , rapporte Le Monde. Tandis que « d’autres évoquent un niveau de revenus qui, au sein d’un même Etat, pourrait varier d’un endroit à l’autre, en fonction du coût de la vie« .

Vers une généralisation du SMIC au niveau européen ?

Quelles différences en Europe ?

Pour l’heure, les écarts sont parfois très importants en Europe. Six pays de l’Union n’ont pas du tout de salaire minimum instauré au niveau national – l’Autriche, Chypre, le Danemark, la Finlande, l’Italie et la Suède – car « tout passe par des négociations collectives » [Ouest-France]. « En Bulgarie, le salaire minimum est de 286 euros brut mensuel. Au Luxembourg, il est sept fois plus élevé et culmine à 2071 euros par mois« , relève la RTBF. « Mais si l’on tient compte du salaire médian, c’est en France qu’il est le plus élevé, […] à 60 % du salaire médian« , ajoute Libération.

Certes, « ces écarts brut sont à relativiser à l’aune des coûts de la vie par Etat« , précisent Les Echos. « Mais les études d’Eurostat montrent que les SMIC d’Europe centrale et de l’Est y assurent un pouvoir d’achat moindre que ceux du Nord et de l’Ouest« , poursuit le quotidien économique.

« En Europe, vous avez un écart de productivité globale des pays de 1 à 3« , indique Nicolas Schmit à Ouest-France. Or « l’écart, pour les salaires minimums, se situe de 1 à 5 voire 6« , poursuit-il. Pour le commissaire européen, « c’est ce fossé-là que nous voulons corriger« .

Réticences des Etats

La Commission européenne n’engrange toutefois pas que des soutiens sur ce projet. « La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, soucieuse d’envoyer des gages à la gauche, a repris l’idée [d’un salaire minimum européen] dès sa désignation cet été« , relatent Les Echos. Mais pour Libération, c’est « un sujet explosif« , « les résistances seront fortes« .

D’un côté, « l’idée fait tiquer les pays nordiques, qui craignent un alignement des revenus vers le bas« , note en effet Ouest-France. De l’autre, « les pays d’Europe de l’Est redoutent que Bruxelles ne leur demande d’augmenter leur salaire minimum […] dans des proportions qui leur ferait perdre de la compétitivité« , précise Le Monde.

Nicolas Schmit affirme néanmoins que « Bruxelles a entendu les critiques des pays nordiques« , dans lesquels la définition de salaires planchers passe par des négociations collectives [Politico] : « nous ne toucherons pas à ce modèle : nous allons même encourager la conclusion de conventions collectives partout » [Ouest-France].

L’idée générale serait plutôt de « se concentrer sur certains Etats européens qui ont déjà un salaire minimum, mais qui est trop bas« , explique Politico. Toutefois, le commissaire « n’a pas cité de noms« .

De longues négociations en vue

Si Ursula von der Leyen « a promis de mettre en place un salaire minimum dans toute l’Union européenne, ce n’est pas pour demain : le chantier vient tout juste d’être lancé et commence par une consultation avec les partenaires sociaux« , fait savoir la RTBF.

Ces derniers, « BusinessEurope pour le patronat (dirigé par l’ancien président du Medef Pierre Gattaz) et la Confédération européenne des syndicats pour les travailleurs » [Le Monde], auront « à peu près six semaines pour émettre leurs commentaires, leurs propositions, leurs idées » [Ouest-France].

Ils devront alors déclarer « s’ils souhaitent une action au niveau européen et s’ils souhaitent négocier entre eux le cadre de cette rétribution minimale » [Libération]. Si l’action européenne est choisie, alors « la Commission résumera les propositions reçues avant de lancer une seconde consultation qui devrait se terminer en avril« . « Quant au texte de loi européen, il n’est pas attendu avant la rentrée de septembre« , annonce la RTBF.

