Producers Guild Awards 2020 : les nominations

La saison des prix de cinéma est si condensée cette année qu’il est facile d’en louper une étape ou l’autre. Ainsi, les nominations pour les Producers Guild Awards, les récompenses attribuées par le syndicat des producteurs américains, ont été annoncées la semaine dernière, le mardi 7 janvier, et la 31ème cérémonie aura déjà lieu en cette fin de semaine, le samedi 18 janvier au Hollywood Palladium. Parmi les lauréats honorifiques, on peut citer l’équipe de la maison de production Plan B – Brad Pitt, Dede Gardner et Jeremy Kleiner – qui recevra le prix David O. Selznick ou l’actrice et productrice Octavia Spencer à qui sera remis le prix Visionary.

Meilleur Film

1917 de Sam Mendes, produit par Sam Mendes, Pippa Harris, Jayne-Ann Tenggren et Callum McDougall, sortie française le 15 janvier

A couteaux tirés de Rian Johnson, produit par Rian Johnson et Ram Bergman

Les Filles du docteur March de Greta Gerwig, produit par Amy Pascal

The Irishman de Martin Scorsese, produit par Jane Rosenthal, Robert De Niro, Emma Tillinger Koskoff et Martin Scorsese, sans date de sortie cinéma en France

Jojo Rabbit de Taika Waititi, produit par Carthew Neal et Taika Waititi, sortie française le 29 janvier

Joker de Todd Phillips, produit par Todd Phillips, Bradley Cooper et Emma Tillinger Koskoff

Le Mans 66 de James Mangold, produit par Peter Chernin, Jenno Topping et James Mangold

Marriage Story de Noah Baumbach, produit par Noah Baumbach et David Heyman, sans date de sortie cinéma en France

Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino, produit par David Heyman, Shannon McIntosh et Quentin Tarantino

Parasite de Bong Joon-ho, produit par Kwak Sin-ae et Bong Joon-ho

Meilleur film d’animation

Abominable de Jill Culton et Todd Wilderman, produit par Suzanne Buirgy

Dragons 3 Le Monde caché de Dean DeBlois, produit par Bradford Lewis et Bonnie Arnold

Monsieur Link de Chris Butler, produit par Arianne Sutner et Travis Knight

La Reine des neiges II de Jennifer Lee et Chris Buck, produit par Peter Del Vecho

Toy Story 4 de Josh Cooley, produit par Mark Nielsen et Jonas Rivera

Meilleur documentaire

Advocate de Philippe Bellaiche et Rachel Leah Jones, sans date de sortie en France

American Factory Un milliardaire chinois en Ohio de Steven Bognar et Julia Reichert, sans date de sortie cinéma en France

Apollo

11 de Todd Douglas Miller

The Cave de Feras Fayyad, sans date de sortie en France

Honeyland de Tamara Kotevska et Ljubomir Stefanov, sans date de sortie en France

One Child Nation de Nanfu Wang et Zhang Lynn, sans date de sortie en France

Pour Sama de Waad Al-Kateab et Edward Watts

Ces nominations avaient déjà été annoncées le 19 novembre 2019.





