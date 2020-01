Horoscope quotidien du Mercredi 15 Janvier 2020 pour Cancer

● Horoscope Cancer – Amour

Un danger vous guette côté couple ! Vous serez enclin à vous endormir dans un petit confort conjugal tranquille, en oubliant que le train-train quotidien et les habitudes sont les pires ennemis de l’amour conjugal. Et même si vous n’êtes uni à votre conjoint ou partenaire que depuis assez peu de temps, vous aurez tout du vieux couple ! Célibataire, loin de faire des projets d’avenir, vous éprouverez le désir de vivre au jour le jour, en profitant des plaisirs qui passeront à votre portée. Ainsi, vous savourerez de délicieux moments.

● Horoscope Cancer – Argent

Vénus vous promet une situation financière confortable. Mais attention tout de même : cette planète vous rendra aussi très optimiste et facilement dépensier. Si vous commencez à courir les magasins, à vous offrir ici une belle tenue vestimentaire, là quelques bijoux ou crèmes de soins, et ailleurs plusieurs disques de votre interprète préféré… vous allez compromettre sérieusement votre équilibre budgétaire.

● Horoscope Cancer – Santé

Meilleur tonus, car la Lune vous sera plus favorable que dernièrement. Jupiter, de son côté, jouera un rôle protecteur et vous vaudra une bonne résistance de fond. Mais ceux d’entre vous qui s’autoriseront des excès de table et de boissons le paieront aussitôt.

● Horoscope Cancer – Travail

L’action conjuguée de Mars et Pluton vous stimulera sur le plan professionnel. Vous serez prêt à vous défoncer pour obtenir une promotion. Avec la volonté qui vous caractérise et avec un tel vent en poupe, vous n’aurez pas beaucoup de temps pour le reste. Alors, pas de promesses en l’air ; attendez d’être plus disponible pour vous engager.

● Horoscope Cancer – Famille

Les enfants ne seront ni faciles ni accommodants et vous donneront beaucoup de fil à retordre. Essayez de les diriger vers une discipline librement consentie.

● Horoscope Cancer – Vie sociale

Votre vie mondaine et sociale sera active. Vous fréquenterez beaucoup de monde. Cela pourrait être une source de bonnes occasions si vous évitez le côté trop frivole et si vous déployez vos qualités de raison et de pondération. Vous saurez vous faire apprécier en jouant un rôle dynamique dans votre milieu.

● Horoscope Cancer – Citation du jour

L’esprit de l’homme accroît ses forces à proportion des difficultés que lui oppose la nature (Bernadin de Saint-Pierre).

● Horoscope Cancer – Votre nombre de chance

766



Utilisez votre nombre de chance pour vos jeux de hasard, soit tel quel, soit en intervertissant ou en additionnant les chiffres.

● Horoscope Cancer – Clin d’oeil

Si vous vous sentez trop à l’étroit, c’est le moment d’étendre votre territoire : voyagez, créez des contacts, suivez des formations…

● Horoscope Cancer – Fête à souhaiter

Paul, ermite

Rémi

Tarcice