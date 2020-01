Erik Spoelstra se souvient que le Heat aurait pu récupérer Jimmy Butler dès 2011

Depuis l’été 2014, mois après mois, le Heat a perdu petit à petit ses stars. D’abord LeBron James, rentré à Cleveland, puis Chris Bosh, touché par un problème de santé qui a précipité sa fin de carrière, et enfin Dwyane Wade, parti puis revenu mais dont le déclin a été progressif.

Miami se cherchait un leader, un franchise player et le club a trouvé son bonheur cet été avec l’arrivée de Jimmy Butler. « Il y a une raison qui fait qu’on l’a autant courtisé, et qu’on a fait sauter la banque pour avoir un joueur au contrat maximum », déclare Erik Spoelstra. « L’idée derrière tout ça, c’était d’avoir un joueur qui pouvait nous amener au niveau supérieur. C’est le cas en ce moment. »

Parfaitement compatible avec la « Heat Culture », Jimmy Butler aurait pu l’intégrer bien avant l’été 2019.

En effet, en 2011, au moment de la Draft, Miami a la possibilité de choisir en 28e position et à cet instant de la soirée, Jimmy Butler n’a pas encore été appelé sur scène par David Stern. Les dirigeants du Heat ont finalement choisi Norris Cole, laissant donc les Bulls le prendre en 30e position.

« On a la sensation qu’il aurait dû être avec nous depuis le début », s’amuse, sourire aux lèvres, le coach du Heat. « J’en parle et on en rigole avec Chet Kammerer (un des dirigeants de la franchise). Je lui dis qu’en prenant du recul, ça aurait été génial d’avoir drafté Butler après la première saison du « Big Three », non ? On aurait pu l’aligner avec LeBron James, Dwyane Wade, Chris Bosh et Shane Battier. Ça aurait pu fonctionner. »

On ne peut pas réécrire l’histoire et avec deux titres en 2012 et 2013, le Heat a de toute façon bien vécu ses années « Big Three ». Surtout qu’en prolongeant la fiction, on peut noter que les Floridiens ont également « manqué » Bojan Bogdanovic, 31e de cette Draft 2011 mais aussi Isaiah Thomas, bon dernier, en 60e position.