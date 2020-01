Cinq étoiles européennes à suivre à Tokyo

Gros plan sur cinq joueurs à suivre au Tournoi Olympique

Côté français, Upamecano et Aouar pourraient briller

En juillet lors du Tournoi Olympique de Football Masculin Tokyo 2020, l’Europe sera représentée par l’Allemagne, l’Espagne, la France et la Roumanie.

FIFA.com se penche sur cinq joueurs en devenir, qui ont porté haut les couleurs de leur nation l’an dernier dans le Championnat U-21 de l’UEFA et que l’on pourrait même peut-être voir à l’UEFA EURO 2020.

Mikel Oyarzabal (Espagne)

Club : Real Sociedad / Poste : Ailier gauche / Âge : 22 ans

Le talent du Basque fait l’unanimité. Déjà capitaine de la Real Sociedad, l’ailier est promis à un bel avenir. Agile et habile plutôt que rapide, Oyarzabal sème la terreur dans les défenses de la Liga par ses changements de rythme sur les deux côtés. Face au but, il fait preuve d’un bon sens de la finition. Titularisé plusieurs fois en sélection senior, il insuffle un nouveau dynamisme à la Roja.

Dayot Upamecano (France)

Club : RB Leipzig / Poste : Défenseur central / Âge : 21 ans

Imposant, rapide et adroit balle au pied, Upamecano possède toutes les qualités nécessaires à un défenseur central moderne. Malgré son jeune âge, l’ancien pensionnaire de Valenciennes est titulaire depuis déjà trois saisons en Bundesliga. Doté d’une bonne lecture du jeu, de sang-froid et d’une capacité à rechercher les longues passes, Upamecano a éveillé l’intérêt de grands clubs européens. Bien que la concurrence soit rude en équipe de France senior, il pourrait représenter l’avenir dans ce secteur chez les Bleus.

Suat Serdar (Allemagne)

Club : Schalke / Poste : Milieu central / Âge : 22 ans

Après avoir peiné à s’imposer, Serdar est devenu un rouage essentiel de Schalke 04 sous la houlette de l’entraîneur David Wagner. L’arrivée sur le banc de l’ancien manager de Huddersfield Town et du Borussia Dortmund a donné un nouvel élan au milieu de terrain, qui joue désormais un rôle important dans les phases de transition. Classé parmi les meilleurs tacleurs et dribbleurs de Bundesliga à ce jour, il a fait progresser les Königsblauen et s’est distingué devant la cage cette saison, avec six buts jusqu’ici. Il a honoré sa première cape en sélection senior en octobre et espère bientôt s’y tailler une place de titulaire.

Ionut Radu (Roumanie)

Club : Genoa (en prêt de l’Inter Milan) / Poste : Gardien / Âge : 22 ans

Radu est l’un des grands artisans de l’exploit accompli par les U-21, qui ont offert à la Roumanie sa première qualification pour les Jeux Olympiques en plus d’un demi-siècle. Pensionnaire de la Serie A italienne depuis 18 mois, il a vu ses performances récompensées dans son pays par le prix Nicolae Dobrin « Footballeur roumain de l’année » en décembre. Engagé dans la lutte pour le maintien avec Genoa, le gardien est l’auteur d’arrêts spectaculaires qui ne sont pas passés inaperçus auprès de nombreux recruteurs. Il espère jouer un rôle-clé dans la course au podium olympique des Tricolorii.

Houssem Aouar (France)

Club : Lyon / Poste : Milieu / Âge : 21 ans

Sang-froid, vision, rapidité, sens du but, vitesse d’exécution : Aouar a la panoplie complète d’un bon milieu de terrain offensif, qu’il étale au grand jour en Ligue 1 et en Ligue des champions de l’UEFA. Le milieu central, qui a déjà eu l’honneur de porter le brassard pour Lyon, déploie un jeu fluide. Ses courses dans l’axe, sa capacité à créer des occasions et des espaces, et son aptitude à évoluer sur l’aile gauche en font un atout de poids dans la quête d’une médaille olympique des Bleuets.





